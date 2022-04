Slovenský premiér Heger podporuje stupňování sankcí vůči Rusku

"Tlak ruské strany neutichá. Je důležité, abychom stupňovali sankce vůči Rusku. V tomto jsme s Polskem jednotní," uvedl Heger. Dodal, že důležité, aby Ukrajina zůstala svobodnou a demokratickou zemí a aby byla respektována její územní celistvost.

Předsedu slovenské vlády zklamala některá vyjádření Maďarska a shoda podle něj není právě v otázce Ukrajiny. Budapešť dříve například odmítla dodat Kyjevu zbraně nebo umožnit jejich transport přes své území.

"Když někdo protestuje proti sankcím vůči Rusku, ať je to Německo nebo Maďarsko, jsme pobouřeni stejnou mírou. Nesmíme schovávat hlavu do písku. Kdyby všechny státy západní Evropy bránily bezpečnost tak, jako bojují Ukrajinci za svou svobodu, tak dnes by bylo po válce. Některé státy něco jiného říkají a něco jiného dělají," Morawiecki.

Západ už na Moskvu po invazi na Ukrajině v několika krocích sankce uvalil. Morawiecki se vyslovil pro konfiskaci ruského majetku v bankách západní Evropy. Takto získané zdroje by podle něj měly sloužit na poválečnou rekonstrukci Ukrajiny a na pomoc uprchlíkům.

Morawiecki řekl, že Polsko už letos bude nezávislé na dodávkách zemního plynu z Ruska. V létě by mělo začít v testovacím provozu fungovat nové polsko-slovenské plynovodní propojení, které umožní Bratislavě využívat při dodávkách plynu nové zdroje. V současnosti je Slovensko na dovozu ruského plynu závislé.