Slovenský premiér Matovič musí do karantény, byl v kontaktu s infikovaným

"Pravidla musejí platit pro každého stejně. Vzhledem k tomu, že jsem byl v kontaktu s pozitivně testovaným...hlásím odchod do domácí karantény," napsal Matovič na sociální síti.

V úterý slovenský premiér kritizoval zastupující šéfku slovenské prokuratury Vieru Kováčikovou za to, že šla do kanceláře navzdory svému pozitivnímu výsledku testu na koronavirus. Infikovaní a jejich blízké kontakty by měli nastoupit do domácí izolace.

Laboratoře na Slovensku v úterý potvrdily koronavirus u 3216 testovaných lidí. To je druhý nejvyšší denní přírůstek zjištěných nakažených prostřednictvím PCR testů od propuknutí pandemie nemoci covid-19. O uplynulém víkendu se v zemi uskutečnilo plošné testování obyvatel na koronavirus, které odhalilo přes 38.000 infikovaných.

Tyto počty nejsou zahrnuty do oficiální statistiky. Při celostátním testování totiž úřady použily antigenní testy, které jsou méně přesné než laboratorní PCR testy.