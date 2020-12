Slovenský soud poslal stíhaného finančníka Haščáka do vazby

Advokát finančníka už dříve označil obvinění svého klienta za nedůvodné. Pochybnosti v souvislosti se skutkem zase vyjádřil šéf slovenské civilní tajné služby (SIS), ve které pracovali další dva obvinění v Haščákově kauze. Jeden z nejbohatších Slováků Haščák je podezřelý v kauze údajného nelegálního obchodování s nahrávkami odposlechů ve zhruba 15 let staré korupční aféře zvané Gorila. Ta se týká podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků Pentou. Finančník byl obviněn z trestných činů podplácení a legalizace příjmů z trestné činnosti ve velkém rozsahu. V případě prokázání viny mu hrozí až dvacet let vězení. Spolu s ním čelí obvinění také bývalý ředitel kontrarozvědky slovenské civilní tajné služby (SIS) Ľubomír Arpáš, který je ve vazbě v jiném případu, a také Arpášova choť. Tu dnes soud poslal do vazby stejně jako Haščáka; soudkyně rozhodovala od rána a vyslechla také oba obviněné. Podle slovenských médií policie podezírá Arpáša z toho, že vynesl z SIS nahrávky z odposlechů bytu, kde se Haščák setkával s politiky a úředníky a kde se hovořilo o provizích či úplatcích. Nahrávky prý Arpáš prodal Haščákovi tak, že Arpáš spolu s chotí, rovněž někdejší příslušníci SIS, založili společnost, která dostala od jedné firem pod kontrolou finančníka 194.000 eur (pět milionů korun) za fiktivní analýzy a poradenské služby. Arpáš v minulosti tvrdil, že informace a analýzy odevzdával někdejšímu šéfovi tajné policie StB v komunistickém Československu Alojzi Lorencovi, který spolupracoval s Pentou. Penta nekalé jednání v kauze Gorila od začátku popírá.