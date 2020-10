Slovinská vláda čelí kritice za porušení opatření. Premiér se jí zastal

"Demisi po nikom nepožaduji. Vláda pracuje nonstop a také dělá chyby. Zvlášť proto, že každý ministr má dvakrát tolik práce," napsal předseda vlády Janez Janša na twitteru.

Rutinní test odhalil u Logara v pátek po návratu ze služební cesty koronavirus. Zatímco čekal na výsledek, navštívil podle médií národní galerii a setkal se zde s její ředitelkou.

Podle vládního mluvčího Jelko Kacina se jednalo o rutinní test, kterému u ministra nepředcházely žádné příznaky nemoci covid-19. "Nikdo nečekal, že bude pozitivní, ale vyšlo najevo, že byl. Od té doby se nachází v izolaci," uvedl v pondělí Kacin s tím, že po obdržení výsledku testu Logar přerušil veškerou svou činnost.

Podle doporučení slovinského Institutu pro veřejné zdraví (NIJZ) by se měl každý vyhýbat kontaktu s lidmi, zatímco čeká na výsledek testu. Podle slovinského tisku stejné doporučení porušil také Koritnik, který při čekání na výsledek doprovázel svou partnerku do salónu krásy. Na rozdíl od Logara mu test vyšel negativně. Občanům se za svou lehkomyslnost omluvil, současně však uvedl, že nikoho neohrozil a ani neporušil žádná pravidla.

Zmíněná dvojice není podle APA jediná, které se vyčítají přešlapy v době koronavirové krize. Sám šéf NIJZ Milan Krek byl minulý týden spatřen na benzinové pumpě bez roušky, tuto ochrannou pomůcku je přitom povinné nosit i venku. I on se veřejně omluvil, přičemž chybu připsal únavě. Bez roušky v září zachytily televizní kamery také ministryni školství Simonu Kustecovou, což vzbudilo značné pohoršení, neboť tehdy již platila povinnost nosit roušku pro starší žáky i během výuky. Přední epidemioložka v zemi Bojana Beovičová ji kritizovala, že jde lidem špatným příkladem.

Kritika vládních představitelů nezaznívá jen na sociálních sítích, ale i z řad opozice. Bývalý premiér Marjan Šarec vládě vyčítá, že podkopává svou vlastní důvěryhodnost. "Kritizujeme to, protože sami lidem hrozíte prstem. Když vás ale přistihnou, jak nedbáte opatření, je všechno v pořádku," řekl opoziční vůdce. Podle médií se přitom i on v září při čekání na výsledek testu neuchýlil do karantény. "Jde o to, že já nejsem člen vlády, která druhým nařizuje a sama to porušuje," hájil se tehdy.