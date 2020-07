Češi, kteří měli jet o víkendu do Slovinska, mají problém. Testy na covid-19 nestíhají

Podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR) pro EuroZprávy.cz není při přejezdu Slovinskem negativní test na koronavirus potřebný. „Podmínkou průjezdu přes Slovinsko je předložení dokumentů, pomocí kterých je doložen účel a cíl cesty,“ sdělila mluvčí MZ ČR Renata Povolná. Ve Slovinsku není dále povoleno přenocovávat a průjezd musí Češi stihnout do dvanácti hodin.

Češi, kteří mají pobyt přímo ve Slovinsku, ale budou muset podstoupit test na Covid-19. „Od dnešní půlnoci platí, že Češi musí ukázat na hranicích se Slovinskem, že mají zaplacené ubytování. Musí mít také negativní test na Covid-19. Ten nesmí být starší než 36 hodin, jinak musí do 14denní karantény,” uvedl šéf české diplomacie Tomáš Petříček. „Pokud třeba pojedete v sobotu, doporučujeme si ještě dnes zajistit test,” upřesnil ministr.

Lidé, kteří mají do Slovinska odjíždět zítra, tak budou mít tedy plné ruce práce se sháněním osvědčení o výsledcích testu na Covid-19. Dodání výsledků testu totiž může trvat i několik dní. „Obvyklá doba předání výsledků testu pro přímou infekci SARS-CoV-2 metodou PCR je v našich laboratořích jeden až dva dny od odběru,“ sdělil redakci mluvčí společnosti Synlab Robert Hladil.

Čekací lhůta na výsledky se potom odvíjí i od doby, kdy zákazník přijde. „Je-li nám vzorek doručen ráno, výsledky budou k dispozici do 24 hodin, pokud je odběr proveden v odpoledních hodinách, může se čekací doba na výsledky prodloužit až na 48 hodin. Potřebuje-li k testu samoplátce i lékařské potvrzení o bezinfekčnosti, může se čekací doba na výsledky opět protáhnout na dva dny,“ upozornil Hladil.

Ve Slovinsku podniká i kancelář Alpi Center, která je převážně závislá na turistech z Česka. „V tuto chvíli zjišťujeme u místních úřadů, jak by bylo možné dostat sem Čechy,“ řekl pro EuroZprávy.cz zakladatel Alpi Center Michal Kůra. „Slovinci se hlavně bojí, aby sem nejezdili lidi z Karviné. Nemožnost Čechů sem cestovat by pro nás byl velký zásah,“ dodal.

Cesty do Slovinska značně omezí i společnost RegioJet. „Je zapotřebí nejprve vyjasnit platnost veškerých změn a postupů tak, abychom mohli prodej jízdenek s cílovou stanicí Lublaň opět co nejdříve obnovit. Cestujícím, kteří si již zakoupili jízdenku do cílové stanice Lublaň, umožníme bezplatnou možnost stornování jízdenky,“ uvedl pro EuroZprávy.cz mluvčí RegioJet Aleš Ondrůj.

Vlaků do Chorvatska se ale žádné změny netýkají. „Zde nejsou žádná omezení a cestující do a z Chorvatska budou cestovat stejně jako doposud,“ doplnil Ondrůj. Bez omezení budou moct cestovat také lidé odjíždějící ze Slovinska do Česka.

Cena testu na Covid-19 je regulována MZ ČR a činí 1 674 Kč. „V případě požadavku na individuální odběr a vystavení mezinárodně platného lékařského potvrzení bezinfekčnosti pak u nás pacient zaplatí 2 440 korun,“ upřesnil Hladil.