Slovinští europoslanci doufají, že se Vondra omluví za svůj vulgární výrok

Tamní europoslanci v dopisu zveřejněném na webu uvedli, že Vondra urazil spíš "své vlastní lidi" a doufají, že se za vyjádření dokáže omluvit. Vondra ČTK napsal, že kolegům příští týden v klidu a míru rád odpoví.

Utkání v Dánsku rozhodlo kontroverzní rozhodnutí slovinského sudího nechat pět minut před koncem zopakovat na základě doporučení videorozhodčího pokutový kop proti pražskému týmu. Midtjylland ho na rozdíl od prvního pokusu proměnil a vstřelil rozhodující gól na 2:1. Slavia nakonec duel prohrála 1:4. Vondra na twitteru uvedl, že slovinský rozhodčí Pražany "zařízl". "Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistický svině. Viz například chování k turistům tranzitujícím do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo," napsal.

Slavie je mi dneska upřímně líto. Zaříznul ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistický svině. Viz například chování k turistům tranzitujicim do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo... — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) September 30, 2020

Všech osm slovinských europoslanců v dopisu napsalo, že Vondrova slova se jich nedotkla, protože jsou nízká a hrubá. "Máme na víc, a tím myslíme Slovince i Čechy. Ve středu jste nás neurazil, urazil jste své vlastní lidi," stojí v dopisu. Europoslanci doufají, že Vondra se za vyjádření dokáže omluvit.

Vondra dnes ČTK napsal, že slovinským europoslancům příští týden v klidu a míru rád odpoví. "Naprosto rozumím potřebě oddělit srdce fotbalového fanouška od rozumu v diplomacii a mezistátních vztazích," uvedl.

Vondru v minulých dnech kritizovali někteří čeští politici. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na twitteru uvedl, že žádný národ si nezaslouží "takhle sprosté a paušalizující odsouzení".

"Kdyby někdo řekl, že členové ODS se dokážou chovat jako xenofobní idioti, asi by vás to docela naštvalo, že? Tak nečiňte Slovincům, co nechcete, aby bylo činěno vám, a na světě bude dobře," napsal Vondrovi na twitteru pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Za místopředsedu ODS se postavil šéf občanských demokratů Petr Fiala. "Byla to emotivní reakce velkého slavistického fanouška na podivné rozhodnutí rozhodčího. I politici milují fotbal, fandí a občas zoufale vykřiknou nad křivdou vůči jejich týmu. Paušalizovat se samozřejmě nemá - ani v politice, ani ve fotbale. Víc se k tomu ale nemá cenu vyjadřovat. Sašu Vondru opravdu nepodezírám z žádné nenávisti," sdělil Fiala serveru Seznam Zprávy.