Směr-SD chce vyhrát volby na Slovensku, spolupráci s Kotlebou odmítá

Popularita Směru-SD sice dlouhodobě klesá a letos v listopadu se dostala pod hranici 20 procent, nadále je ale nejoblíbenější stranou v zemi. Směr-SD v současné předvolební kampani změnil logo a zvolil heslo "zodpovědná změna".

"Cílem strany je vyhrát i páté volby (v řadě) a pokračovat v plnění idejí silného sociálního státu," uvedl Pellegrini, který je místopředsedou Směru-SD a jedním z nejpopulárnějších politiků v zemi. Dodal, že stranu čeká v předvolební kampani trnitá cesta a bude čelit politickým a mediálním zbraním.

Pellegrini se v projevu postavil proti povolební spolupráci s krajně pravicovou stranou Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS), která vystupuje proti EU a NATO a která se hlásí se k válečnému slovenskému státu.

Směr-SD, který vyhrál od roku 2006 až dosud všechny čtyři volby do slovenské sněmovny, do nadcházejících parlamentních voleb 29. února 2020 poprvé v historii strany nepovede Fico. Předseda Směru-SD Fico rezignoval z postu premiéra v zájmu řešení politické krize po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Dříve v tomto týdnu policie oznámila, že Fica obvinila za to, že se zastal již bývalého poslance LSNS Milana Mazureka, kterého slovenský nejvyšší soud letos na podzim uznal vinným z protiromských výroků.

Slovenští sociální demokraté jsou u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006. Stávající tříčlenná koalice by podle sondáží většinu ve sněmovně nezískala. Sestavování nové vlády po nadcházejících volbách by mohl zkomplikovat také vysoký počet až devíti stran, které mají šanci získat křesla ve sněmovně.