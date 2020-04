Soud EU nařídil Polsku přerušit činnost komory trestající soudce

Soud dnes konstatoval, že žádost EK byla opodstatněná a předběžné opatření zaručí "plnou efektivitu budoucího konečného rozhodnutí". Odmítl také argument Polska, že otázky justice spadají výhradně do kompetencí členských zemí. Podle soudu v Lucemburku je sice struktura justičních orgánů v rukou jednotlivých států, ty však musí zajistit, aby "rozhodnutí učiněná v disciplinárních řízeních proti soudcům" byla přezkoumána nezávislým orgánem. Ověření nezávislosti komory je nyní na polském nejvyšším soudu.

