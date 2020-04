Soud EU: Odmítáním migračních kvót porušily země své povinnosti. Verdikt se týká i ČR

Trio visegrádských zemí u soudu v Lucemburku zažalovala Evropská komise s cílem domoci se dodržování unijního práva. Právníci dotčených států však tvrdí, že verdikt nebude mít praktický význam, neboť přerozdělování uprchlíků podle povinných kvót již skončilo a rozsudek tedy nemůže zajistit nápravu.

#ECJ: By refusing to comply with the temporary mechanism for the relocation of applicants for international protection, #Poland, #Hungary and the #CzechRepublic have failed to fulfil their obligations under #EU law #asylumseekershttps://t.co/BXuldjSWxX