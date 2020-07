Soud EU zneplatnil dohodu, která umožňovala firmám předávat data do USA

Podle nejvyššího orgánu unijní justice dohoda známá jako "štít EU-USA" nezajišťuje dostatečnou ochranu dat evropských uživatelů. Naproti tomu dřívější rozhodnutí komise, na jehož základě společnosti poskytovaly data o uživatelích do mimounijních zemí, je podle dnešního verdiktu soudu platné.

O tom, zda na jeho základě budou moci firmy data převádět mimo EU, budou podle soudu rozhodovat unijní dohledové úřady. Ty budou "povinny dočasně nebo trvale zakázat předávání osobních údajů do třetí země", pokud v ní nebude zajištěna ochrana vyžadovaná unijním právem, uvedl soud.

#ECJ: the Decision on the adequacy of the protection provided by the EU-US Data Protection Shield is invalidated, but @EU_Commission Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries is valid #Facebook #Schrems pic.twitter.com/BgxGAvuq3T