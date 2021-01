Soud: Rusko je zodpovědné za porušování práv po válce s Gruzií

Válka o Jižní Osetii vypukla 8. srpna 2008 poté, co Gruzie zesílila po potyčkách na hranicích ofenzivu proti separatistickému regionu a ve snaze obnovit svoji moc v provincii vstoupila do správního střediska Cchinvali. Ve městě začaly prudké boje s místními separatisty a Rusko vzápětí vyslalo do Jižní Osetie, která byla v té době oficiálně autonomní oblastí Gruzie, armádu. Několikadenní válka si vyžádala stovky obětí, převážně mezi civilisty. Po krátké době Jižní Osetie spolu s Abcházií vyhlásila samostatnost, kterou kromě Ruska uznala jen hrstka států.

Gruzie později obvinila u ECHR Rusko z porušení Evropské úmluvy o lidských právech během samotného konfliktu a také po odeznění bojů. Soud sídlící ve Štrasburku dnes uznal pouze opodstatněnost žaloby týkající se událostí, které následovaly v týdnech po aktivních bojích.

Rozhodl o třech konkrétních incidentech. V jednom z nich jihoosetinské jednotky podporované Moskvou patnáct dní svévolně zadržovaly 160 civilistů, většinou gruzínských žen a starších lidí, v nedůstojných podmínkách sklepení místního ministerstva vnitra. Kromě toho separatističtí vojáci zacházeli se 30 gruzínskými válečnými zajatci způsobem, který se rovnal mučení. Odštěpenci spolu s Ruskem podle něj rovněž bránili tisícům nuceně vysílených etnických Gruzínců v návratu do jejich domovů v Jižní Osetii.

Zodpovědnost za tyto události nese podle soudu Rusko, jelikož se vzhledem k jeho podpoře separatistů a kontrole odštěpeneckých regionů odehrály de facto v jeho jurisdikci. Ruští obhájci u soudu tvrdili, že gruzínská obvinění jsou nepravdivá a incidenty se odehrály mimo ruskou jurisdikci. Soud ve Štrasburku nyní nařídil Moskvě, aby události vyšetřila.

Verdikt podle agentury Reuters otevírá cestu ke stíhání Ruska kvůli porušování lidských práv v Jižní Osetii a mohl by také znamenat precedens pro zodpovědnost Moskvy za její kroky v dalších postsovětských separatistických regionech, včetně východní Ukrajiny.

Tbilisi dnešní verdikt označilo jako vítězství a historický moment. Podle prezidentky Salome Zurabišviliové byla Gruzie "uznána coby oběť v této válce," což je podle ní důležité z hlediska historie i pro budoucnost.

Ruské ministerstvo spravedlnosti podle agentury AP vyjádřilo nesouhlas s některými závěry soudu, jelikož "nikdy nebylo dokázáno přímé zapojení ruských vojáků" do událostí. Zároveň vyzdvihlo fakt, že soud neuznal gruzínskou žalobu týkající se aktivních bojů.