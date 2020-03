Soud v Haagu schválil vyšetřování údajných válečných zločinů v Afghánistánu, USA protestují

Dnešní rozhodnutí dle listu The New York Times ruší starší názor jedné z komor soudu v Haagu, která loni v dubnu dospěla k závěru, že by "vyšetřování v Afghánistánu v tomto stádiu nesloužilo zájmům spravedlnosti".

Úkolem ICC je pohnat k odpovědnosti pachatele válečných zločinů, genocidy a zločinů proti lidskosti. Smlouvu o zřízení soudu z roku 2002 nicméně Spojené státy neratifikovaly. Tehdejší prezident George Bush mladší s vytvořením soudu nesouhlasil, jeho nástupce Barack Obama však měl v úmyslu s ICC spolupracovat. Tribunál mimo jiné neuznávají ani Čína, Izrael a Rusko.

O možnost vyšetřovat údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Afghánistánu prokurátorka Bensoudaová požádala už v listopadu 2017. Její žádosti předcházelo předběžné vyšetřování trvající přes deset let, připomíná agentura AP. Podle Bensoudaové existují informace, že příslušníci americké armády a zpravodajských služeb se v asijské zemi "dopouštěli mučení, krutého a ponižujícího zacházení, znásilňování a sexuálního násilí proti zadrženým v souvislosti s konfliktem v Afghánistánu a na dalších místech, a to zejména v letech 2003 až 2004".

Prokurátorka také tvrdí, že Tálibán a další povstalecké skupiny od roku 2009 v Afghánistánu zabily více než 17.000 civilistů a že afghánské bezpečností síly jsou podezřelé z mučení vězňů ve vládních detenčních zařízeních.

Pompeo rozhodnutí soudců považuje za nepromyšlené. Na tiskové konferenci ve Washingtonu prohlásil, že USA mají důkazy, které naznačují, že byly ICC poskytnuty mylné informace. Nijak ale toto tvrzení nerozvedl.

An #ICC investigation with respect to U.S. personnel is illegitimate and unjustified. The United States will take the necessary steps to protect its sovereignty and to protect our people.