Soud v kauze Kuciak vrcholí. Začaly závěrečné řeči obžalovaných z vraždy novináře

Vystoupit má také Alena Zsuzsová, která údajně za finanční odměnu objednávku na vraždu převzala, a údajný pomocník již odsouzeného vraha novináře Tomáš Szabó.

Podle serveru Aktuality.sk by dnešní jednací den mohl být posledním před vynesením rozsudku, které se očekává příští týden ve středu. Všichni tři obžalovaní vinu popírají. Prokurátor Vladimír Turan navrhl pro trojici trest 25 let vězení. Doživotí nežádal s ohledem na to, že podle znaleckého posudku je u obžalovaných dlouhodobým pobytem za mřížemi možná jistá míra nápravy.

Ke zprostředkování vraždy Kuciaka se dříve přiznal Zoltán Andruskó, který s policií při vyšetřování spolupracoval a loni přistoupil na trest vězení v trvání 15 let. Po zahájení líčení v kauze Kuciakovy vraždy letos v lednu zase jeden z obžalovaných Miroslav Marček před soudem prohlásil, že zastřelil novináře i jeho přítelkyni a dříve také jednoho podnikatele. Za to byl Marček zatím nepravomocně odsouzen k 23 letům vězení.