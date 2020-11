Španělé opět protestovali proti lockdownu, v Madridu zatčeno 32 osob

Když policisté účastníky přiměli rozejít se, rozdělili se demonstranti do menších skupin, rozešli se do menších ulic a tam se střetli s policisty. Ze záběrů televize RTVE bylo patrné, že zapálili odpadkové koše a házeli na policisty kamení, poškodili obchody a fasády domů, hlavně bank.

Premiér Pedro Sánchez řekl, že nesmyslné a násilné protesty menšiny jsou nepřijatelné.

Ti, kdo k sobotnímu protestu zvali na sociálních sítích, napsali, že hesly bude Madrid toho má dost, Zastavte politickou mafii, zastavte diktaturu. Madrid je zničený. Policie do centra města vyslala velký počet svých lidí, aby zabránila násilí.

Protestors using tear gas in Madrid, Spain as protests over Covid curfew continues #Lockdown2 #Spain #Madrid #COVIDAlert #COVID19 #protests2020 #NewsAlert pic.twitter.com/AqUJVGJF1m