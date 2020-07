Španělé utratí téměř 100 000 norků. Možná přenášejí koronavirus

Španělské úřady se nechaly slyšet, že jedním z lokálních ohnisek nákazy se stala farma s kožešinovými zvířaty, kde z celkového počtu testovaných jich mělo 87 % koronavirus. Aragonský ministr zemědělství Joaquin Olona podotkl, že bude muset být utraceno celkem 92 700 norků.

Existují vážná podezření, že koronavirus na norky přenesl jeden z farmářů. Šéf agroresortu autonomního společenství Aragon však uvedl, že se zatím neprokázal možný přenos z člověka na zvíře a opačně.

V Nizozemsku byly už na začátku pandemie vyhubeny desítky tisíc norků poté, co se na dvaceti tamních farmách vyskytl koronavirus. K tomuto kroku se odhodlaly poté, co se u nejméně dvou zemědělských pracovníků objevila infekce. Světová zdravotnická organizace (WHO) se už nechala slyšet, že se patrně jedná o první jasně potvrzený případ zoonózy.

Španělská farma s norky Pubela de Valverde ležící asi 100 kilometrů severozápadně od Valencie byla proto podrobená velmi přísné kontrole. Podle Olony tam mělo sedm farmářů pozitivní test na přítomnost koronaviru.

Zvířata na jediné farmě s norky v Aragonu pak byla umístěná do izolace a podrobená testům. 13. července úřady informovaly, že ze všech testovaných zvířat jich bylo 87 % nakažených koronavirem. Z tohoto důvodu se rozhodlo přistoupit k jejich utracení.

Španělsko patří z hlediska pandemie covid-19 mezi nejvíce zasažené země na světě s 28 400 zemřelými. Tamní úřady dodnes velmi pečlivě kontrolují víc než 120 ohnisek, které vznikly po zrušení restriktivních opatření 21. června.