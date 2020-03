Španělská armáda pomůže bránit šíření koronaviru mezi bezdomovci

Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová v pondělí zřídila speciální tým v čele s vicepremiérem pro sociální otázky Pablem Iglesiasem, který bude koordinovat pomoc armády střediskům pro bezdomovce. Armáda také nabídla některé své prostory pro ubytování lidí bez domova, píše list El País.

Z pokynu ministryně obrany se nyní bude v jídelnách pro bezdomovce dávat jídlo s sebou a rozdávat se tam budou také hygienické balíčky. Zřízena budou i nová výdejní místa, aby se lidé tolik nehromadili na jednom místě. Sociální pracovníci mají také bezdomovcům vysvětlovat preventivní opatření, jak se novým koronavirem nenakazit, a budou jim měřit teplotu.

V celém Španělsku je nyní podle odhadu organizace Cáritas na 40.000 bezdomovců, z toho přes 2700 v Madridu, který je nejhůře postiženým regionem. V madridském regionu je dosud hlášeno téměř pět tisíc případů nákazy a na 210 obětí.

Bezdomovcům v těchto dnech pomáhají i soukromníci. Například podnikatel, který provozuje hotel ve městě Arganda del Rey v madridském regionu, ho dal k dispozici místním úřadům. Ubytování v něm dočasně našlo 56 bezdomovců a žadatelů o azyl. Na 150 ubytovacích míst pro bezdomovce zřídila madridská radnice například ve veletržním pavilonu Ifema v Madridu.

"Já teď spím v přijímacím centru El Vivero, dopoledne jdu na chvíli do farnosti svatého Karla Boromejského a pak na procházku do čtvrti Sol (v madridském centru). Ruce si myju ve fontánách, ale bez mýdla," řekl deníku El País osmadvacetiletý Ricardo, který utekl z Hondurasu před kriminálním gangem Mara 18.

Také ostatní autonomní regiony Španělska se snaží v těchto dnech zabránit šíření koronaviru zvýšeným počtem sociálních pracovníků mezi bezdomovci. Například v Katalánsku, kde žije přes 5500 lidí bez domova, zřídili nové ubytovny pro bezdomovce a sociální pracovníci lidi bez domova na ulicích informují o preventivních opatřeních a měří jim teplotu. To dělají mimo jiné i na Mallorce.

Nové ubytovny pro lidi bez domova zřídili i v baskickém Bilbau, kde tamní radnice pro tento účel využila sportovní střediska, nyní nevyužitá kvůli zákazu veřejných akcí.

Španělsko vyhlásilo o víkendu kvůli koronaviru v zemi na dva týdny nouzový stav, podobně jako jiné země Evropy i světa. Lidé tam smí chodit jen do práce, na nezbytné nákupy či akutní ošetření k lékaři. Ode dneška Španělsko rovněž uzavřelo pozemní hranice pro cizince, s výjimkou těch, co mají v zemi pobyt, a lidí, kteří prokážou "nutný důvod" vstupu do země. Nákladní doprava funguje bez omezení.