Španělská vláda odmítá návrh EK na označení jádra a plynu za zelené technologie

Ministerstvo životního prostředí už v neděli oznámilo, že vláda odmítá plán komise, aby zemní plyn a jádro patřily za určitých podmínek mezi takzvané zelené technologie. "Zahrnutí obou zdrojů do zelené kategorie vydává mylný signál finančním trhům a neposkytuje nezbytnou jasnou zprávu, kam namířit kapitálové toky pro dosažení bezúhlíkové, odolné a udržitelné ekonomiky," uvedlo španělské ministerstvo.

Španělsko podle ministerstva ovšem uznává, že zemní plyn a jaderná energie mohou sehrát určitou roli v přechodu k zelené energetice. Jihoevropská země proto vybídla Evropskou komisi, aby pro oba zdroje vytvořila specifickou a přechodnou kategorii, která by je neoznačovala za zelené investice.

Španělsko rovněž uvedlo, že podporuje vznik takzvané zelené taxonomie, což je návod pro investory, kam vložit své peníze podle ekologické udržitelnosti jednotlivých zdrojů energie. Kategorie musí být podle španělské vlády v souladu s vědeckými poznatky.

Výhrady k návrhu Bruselu vyjádřily o víkendu Německo a Rakousko. Vídeň při tom pohrozila žalobou, pokud by byl návrh Evropské komise schválen ve své stávající podobě. Berlín pro plán hlasovat nebude. Německo, Španělsko a Rakousko představují zhruba čtvrtinu obyvatel Evropské unie.

Materiál Evropské unie naopak kladně hodnotí čeští politici, i když šéf ČEZ dal dnes najevo, že by v nynější podobě mohl transformaci české energetiky zkomplikovat. Očekává se návrh podpoří také Francie, která jádro dlouhodobě podporuje a v první polovině letošního roku předsedá Evropské radě.

Návrh komise, který členským zemím předala těsně před koncem roku, mohou v rámci konzultací hlavní města připomínkovat do 12. ledna. Komise pak taxonomii plánuje v lednu schválit a předat europarlamentu a členským zemím. Platit začne, pokud proti němu nebude mít námitky nejméně 20 zemí, představujících dohromady nejméně 65 procent obyvatel unie, a prostá většina europoslanců.

Ve Španělsku jádro tvoří spolu s větrnými elektrárnami nejvýznamnější zdroj elektrické energie. Země provozuje pět jaderných elektráren, které zajišťují přes pětinu výroby elektrické energie. Španělsko chce přestat využívat své jaderné zdroje do roku 2035.

Evropská unie se zavázala dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Členské státy se přou o to, jakými dostupnými prostředky budou moci nahradit energii a teplo vyráběné z uhlí. Energie z jádra, při jejíž produkci sice nevznikají skleníkové plyny, ale není u ní vyřešeno dlouhodobé uskladnění vyhořelého radioaktivního paliva, stojí v centru těchto debat. Při využití zemního plynu jsou do atmosféry vypouštěny skleníkové plyny, byť v menší míře než v případě uhlí.