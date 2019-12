Španělské strany jednají o vládě, lídři odborů zašli i do vězení

Po listopadových volbách uzavřeli socialisté koalici s levicovou aliancí, potřebují ale ještě podporu dalších stran.

Termín hlasování zatím stanoven není, ani král ještě nenavrhl kandidáta na premiéra. Očekává se ale, že jím opět bude lídr vítězných socialistů Pedro Sánchez.

Junqueras je ve vězení přes dva roky a v říjnu byl odsouzen na 13 let kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska. Politik stojí v čele strany Republikánská levice Katalánska (ERC). Ta má nyní 13 křesel v dolní komoře španělského parlamentu a socialisté s ní jednají o tom, že by Sáncheze při hlasování o důvěře podpořila tím, že se zdrží ve druhém kole, kdy vládě bude stačit prostá většina.

Druhá schůzka socialistů a ERC v úterý v podvečer podle dnešní zprávy deníku El País dopadla nadějně, další jednání má být 10. prosince. Pozitivně si separatisté vykládají úterní potvrzení obou stran, že katalánský spor "se musí řešit politicky". To je jeden z hlavních požadavků separatistů, kteří kritizují tresty vězení za referendum.

Šéfové dvou největších španělských odborových svazů Katalánec Pepe Álvarez a Bask Unai Sordo se snaží ukončit patovou situaci na místní politické scéně, kvůli níž se letos konaly už dvoje parlamentní volby a zemi už osm měsíců vede Sánchezova úřadující vláda bez důvěry parlamentu.

Podle místních médií není pravděpodobné, že by se hlasování o novém premiérovi stihlo do Vánoc. Pro levicový blok by to ani nebylo dobré, pokud nebudou mít socialisté vyjednanou podporu. Prvním hlasováním totiž začíná běžet dvouměsíční lhůta, v níž musí důvěru pro úřad premiéra někdo získat. Pokud se tak nestane, přijdou na řadu opět nové volby. Kandidáta na premiéra navrhne král Felipe VI. po sérii schůzek s lídry parlamentních stran. Jejich termín zatím není znám.

Socialisté mají s koalicí Unidas Podemos a jejími volebními spojenci 155 křesel ve 350členném Kongresu poslanců. Podporu jejich koalici už slíbilo několik menších stran, včetně baskických a galicijských nacionalistů. To jim ale stále nestačí k absolutní většině 176 hlasů, která je potřeba při prvním hlasování o důvěře. Ve druhém kole stačí většina prostá.