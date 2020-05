Španělsko dál rozvolňuje, bude se to týkat i Madridu a Barcelony

"Máme stále velmi příznivý vývoj podobný předchozím dnům," komentoval dnes nové údaje o epidemii šéf úřadu pro nouzové situace ministerstva zdravotnictví Fernando Simón. Připustil ale, že čísla za poslední nejméně dva dny bude potřeba ještě upravit, protože Katalánsko "během delší doby" nedodává správná data o úmrtích. Ve čtvrtek oznámilo ministerstvo za den 48 úmrtí s covidem-19, toto číslo ale nezahrnovalo data z Katalánska. O den dříve bylo v zemi 95 úmrtí osob nakažených koronavirem.

Ministr zdravotnictví Salvador Illa dnes oznámil, že od pondělka bude celá země minimálně ve fázi 1, co se týče uvolňování opatření, a 47 procent obyvatel se dostane už do předposlední fáze, označované číslem 2.

Do fáze 1, jíž předcházela fáze 0, se v pondělí dostanou mimo jiné madridský region, Barcelona a celý region Kastilie-León. To znamená, že i obyvatelé těchto regionů se už budou moci například volně pohybovat v rámci svých provincií, shromažďovat se ve skupinách do 10 lidí, ovšem na veřejnosti stejně jako celá země s rouškou, pokud nebudou moci dodržet bezpečnou vzdálenost. I v těchto oblastech už se budou moci otevřít zahrádky restaurací a barů, dosud tam směly restaurace dávat jen jídlo s sebou.

Fáze 2, v níž budou od pondělka mimo jiné část Katalánska, celá Galicie, Baskicko, část Andalusie i celé Kanárské ostrovy a celé Baleáry, znamená navíc například možnost konání kulturních akcí pro méně než 50 lidí v uzavřených prostorách a pro méně než 400 sedících venku. Lidé v těchto oblastech už mohou také dovnitř restaurací a barů či do kina, která ale mohou promítat jen pro třetinu diváků. Otevřou se tam také nákupní centra s nižším počtem návštěvníků.

Obyvatelům Barcelony místní úřady tento týden povolily například i procházky na pláži, ale koupání a slunění je v tomto přímořském městě stále zakázáno.

Do jednotlivých fází uvolňování vstupují oblasti Španělska různě podle místního vývoje epidemie po dohodě vedení regionů s centrální vládou. V celé zemi se má uvolňování dovršit koncem června, pokud se výrazně nezhorší epidemická situace. Největší uvolnění omezení, která španělská vláda přijala v polovině března, se zatím týkají jen části Kanárských ostrovů a Baleár.