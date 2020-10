Španělsko hlásí 20.000 nově nakažených, Portugalsko rekord

Španělsko se 47 miliony obyvatel o víkendu schválilo zavedení nouzového stavu a vyzvalo autonomní regiony, aby omezily možnost cestování obyvatel do jiných částí země. Zatím toto nařízení schválily například Aragonie, Navarra či Asturie, dnes se k nim přidal region Murcia. Celkový počet nakažených od začátku epidemie vystoupal na 1,14 milionu. V úterý úřady hlásily přes 18.000 infikovaných, dnes téměř 20.000. Úmrtí kvůli covidu-19 registruje Španělsko 35.466, za poslední den přibylo 168 obětí, o den dříve to bylo 267.

Desetimilionové Portugalsko dnes oznámilo nejvyšší přírůstek nakažených od začátku epidemie. Do celkové bilance, která činí téměř 130.000 infikovaných, přibylo 3960 nových případů. V poslední týdnech roste počet nakažených exponenciálně, což pociťují i nemocnice. Na jednotkách intenzivní péče přibývá nejvíce koronavirových pacientů od dubna, uvedl list El País.

V Portugalsku ode dneška platí povinnost nosit roušky i venku, ale s několika výjimkami. Zakrytá ústa a nos nemusejí mít například děti do deseti let. Vláda také občany vyzvala, aby od pátku do úterý, tedy v období svátku Všech svatých, omezili všechny cesty mezi jednotlivými regiony.

V relativně méně zasaženém Řecku, kde se dosud nakazilo jen něco přes 34.000 lidí, statistiky nakažených také nebývale rostou. Dnes úřady ohlásily 1547 nových případů, podruhé za sebou tak denní bilance překročila tisícovku. Země s necelými 11 miliony obyvatel má 603 mrtvých.

Situace se rychle horší i v sousedním Turecku, kde ministr zdravotnictví Fahrettin Koca dnes řekl, že v nejhůře postiženém Istanbulu se od minulého týdne množství nakažených zvýšilo o více než 60 procent. Bilance mrtvých překonala hranici 10.000.

Turecko ale už několik měsíců zveřejňuje jen neúplné statistiky a informuje pouze o počtu nových infikovaných s příznaky, jichž bylo podle úřadů za posledních 24 hodin 2300. Celkový přírůstek infikovaných - včetně těch bez symptomů nemoci covid-19 - je ale podle odborníků násobně vyšší.