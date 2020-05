Španělsko hlásí 50 nových úmrtí v souvislosti s koronavirem

Podle ministerstva za uplynulých 24 hodin v zemi přibylo rovněž 132 nově nakažených a jejich celkový počet je 235.400. Jak ministerstvo dodalo, některé případy muselo prověřovat, což mohlo vést k nesrovnalostem v souvislosti se zveřejňovanou bilancí v uplynulých dnech.

Země se 47 miliony obyvatel dnes vstoupila do další fáze uvolňování protikoronavirových restrikcí. Na 22 milionů Španělů může po více než dvou měsících opět do restaurace či do kina nebo se jít koupat na pláž. Téměř polovina země je totiž ode dneška v předposlední fázi uvolňování opatření zavedených kvůli koronaviru. Zbytek země (asi 25 milionů Španělů) je ode dneška ve druhé ze čtyř fází, takže například v Madridu a Barceloně se mohou po deseti týdnech otevřít zahrádky restaurací.

V celém Španělsku, jež bylo při pandemii covidu-19 postiženo s Itálií v Evropě nejvíce, ale dál platí omezení pohybu mimo domovskou provincii a povinnost nošení roušek na veřejnosti, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost mezi lidmi.