Španělsko má 2935 nových případů koronaviru, nejvíc od dubna

Celkem se od začátku epidemie ve Španělsku virem SARS-CoV-2 nakazilo přes 337.000 lidí, z nich 28.605 zemřelo. Za poslední den kvůli komplikacím spojeným s nemocí covid-19 zemřelo 26 pacientů.

Ve středu Španělsko hlásilo 1690 nakažených, v úterý 1418 a v pondělí 1486. Za poslední den přibylo nejvíce nakažených v Madridu (843), dále v Baskicku (545) a v Aragonii (418).

Skokový nárůst počtu nových případů ve Španělsku odpovídá znepokojivému trendu, na nějž už zareagovala řada zemí cestovními omezeními. České ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že od 24. srpna zařadí Španělsko na seznam rizikových zemí. To znamená, že turisté budou muset po návratu předložit negativní test na covid-19, nebo jít do dvoutýdenní karantény. Povinné testy pro všechny, kdo se ze Španělska vracejí, platí ode dneška také v Itálii.

Ve Španělsku přijímají od konce nouzového stavu v zemi před dvěma měsíci opatření proti šíření nákazy jednotlivé autonomní regiony. Všechny už zavedly povinné roušky na veřejnosti, některé včetně pláží. Část z nich také omezila otevírací dobu nočních podniků, protože v této etapě epidemie klesl věkový průměr nakažených pod 40 let, zatímco v březnu to bylo 63 let.