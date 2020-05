Španělsko má 70 dalších úmrtí s covidem-19

Počet nově zemřelých v porovnání se sobotou, kdy bylo oznámeno 48 úmrtí s covidem-19, mírně vzrostl. Země však dnes zaznamenala nejméně nových případů, hospitalizací a pacientů přijatých na jednotky intenzivní péče od března, píše deník El País.

Testy nákazu za uplynulých 24 hodin potvrdily ve 246 případech, o den dříve to bylo 361. Celkem se v zemi od propuknutí nákazy potvrdilo 235.772 případů infekce, což Španělsko řadí celosvětově na pátou příčku po Spojených státech, Rusku, Brazílii a Británii. Co do počtu zemřelých, kterých je v této jihoevropské zemi 28.752, se Španělsko nyní nachází na čtvrté pozici.

Epidemie tvrdě zasáhla hlavně region hlavního města a Katalánsko, jehož je Barcelona správním střediskem. Úřady obou měst od pondělí povolily otevřít parky, muzea, kostely či zahrádky restaurací a barů.

V Madridu už v posledních dvou týdnech mohli obyvatelé na krátkou procházku. "Nemohu se dočkat," posteskla si dnes při pohledu na uzavřený park Jimena Ruizová. "Strašně se těším, až si zaběhám, budu se opalovat a sedět u fontán."

Organizace zastupující madridské bary a restaurace uvedla, že v pondělí své zahrádky a terasy otevře v hlavním městě jen okolo deseti procent barů.

Španělsko, která má v poměru ke své bezmála 47milionové populaci jeden z nejvyšších počtů zemřelých s koronavirem, je nyní ve třetím měsíci nouzového stavu.

Některé oblasti - jako například Baleáry či Kanárské ostrovy - se už vrátily téměř k normálnímu životu. Do jednotlivých fází uvolňování totiž vstupují oblasti Španělska podle místního vývoje epidemie po dohodě vedení regionů s centrální vládou. V celé zemi se má uvolňování dovršit koncem června, pokud se výrazně nezhorší epidemická situace.

"Společné úsilí nám dovoluje opustit nejkritičtější fázi (epidemie)," uvedla dnes vládní mluvčí, která však Španěly vyzvala, aby byli i nadále obezřetní.