Španělsko otevře hranice koncem června, obyvatelé Madridu už mají karantény dost

Ve Španělsku postupují v jednotlivých provinciích odlišně a první fáze uvolnění se zatím týká 70 procent obyvatel. Uzávěra dál platí v Madridu, Barceloně a v částech provincie Kastilie a León.

Jak upozornila agentura Reuters, Madrid minulý týden nařídil dvoutýdenní karanténu všem, kdo do země přicestují, a z obav před novou vlnou epidemie koronaviru ponechal uzavřené hranice.

Ábalos dnes řekl, že otevírání vnější hranice půjde ruku v ruce s uvolňováním uvnitř Španělska. "Jakmile budou moci Španělé cestovat do jiných provincií, budou moci cizinci vstoupit do Španělska. Doufám, že turistickou aktivitu budeme moci zahájit od konce června. Musíme docílit toho, aby bylo Španělsko ze zdravotního hlediska přitažlivou zemí," řekl v televizi TVE ministr.

Ve Španělsku se nákaza koronavirem prokázala u více než 230.000 lidí a na covid-19 tam zemřelo 27.650 osob. Cestovní ruch se přitom na příjmech země podílí 12 procenty. Španělská centrální banka odhaduje, že výdaje spojené s koronavirem se letos v ekonomice promítnou snížením o 12,4 procenta. Práci ztratilo nebo se nyní mimo pracovní proces dostalo téměř 30 procent práceschopného obyvatelstva.

Španělsko uzávěru ruší podle regionálních poměrů - na Baleárech a Kanárských ostrovech se život místních lidí už téměř vrátil do normálu, ale turisté tam nejsou. "Nemůžeme dovolit přicestovat cizincům, když Španělé ještě mají uzávěru," řekl Ábalos.

V Madridu rozhodnutí vlády ponechat v platnosti omezení pro občany metropole naráží na velký odpor. "Region Madridu je připraven vstoupit do nové fáze (uvolnění), nechápeme rozhodnutí vlády," sdělil dnes místí zástupce pro rezort zdravotnictví Enrique Ruiz Escudero. Podle vlády ale Madrid zatím není dostatečně připraven na to, aby se ubránil eventuální druhé vlně epidemie. Do první fáze uvolnění zatím nevstoupila ani Barcelona a část Kastilie a Leónu.

První fáze umožňuje znovu otevřít terasy restaurací a kaváren i shromažďování rodin a přátel do deseti lidí. Tato etapa byla zahájena minulý týden a dnes se k ní mohly připojit další provincie jako Granada, Málaga a Toledo a rovněž Valencie. Tato první fáze uvolnění se nyní týká 70 procent Španělů, celkově má být uvolňování tříetapové a trvat má do konce června.

Úřady dnes také oznámily, že počínaje dneškem budou nové statistiky o koronaviru zveřejňovat až v pět hodin odpoledne namísto nynějších 11:00.