Španělsko prodloužilo nouzový stav až do 21. června

Španělské ministerstvo zdravotnictví odpoledne ohlásilo pouze jedno nové úmrtí způsobené koronavirem a 219 nových případů nákazy potvrzených metodou PCR.

Deník El País nicméně informoval, že nová oficiální bilance za posledních sedm dní činí 63 mrtvých, ačkoli ministerstvo v součtu jednotlivých denních hlášení oznámilo jen desítku úmrtí. Příčinou nesouladu je zřejmě to, že statistiky jsou již delší dobu zpětně revidovány.

Aktuálně vláda eviduje od začátku epidemie 27.128 mrtvých a 240.326 nakažených. Bilance obětí je šestá nejvyšší na světě, více známých případů infekce pak hlásí jen Spojené státy, Brazílie, Rusko a Británie. I přes četné nesrovnalosti ve statistikách nicméně lze říci, že epidemická situace se ve Španělsku za poslední týdny výrazně zlepšila.

Prodloužení nouzového stavu o dalších 15 dní bylo podle vlády klíčovým předpokladem pro řádné dokončení pozvolného uvolňování karanténních opatření. Tento proces by měl skončit na přelomu června a července, kdy vláda plánuje otevřít hranice zahraničním turistům. Ve Španělsku aktuálně stále platí omezení cest obyvatel mimo domovskou provincii, uvolňování preventivních opatření bylo rozděleno do několika etap, do nichž jednotlivé oblasti vstupují po dohodě regionálních vlád s vládou centrální.

Pro pokračování stavu nouze až do 21. června nakonec ve 350členné poslanecké sněmovně, kde Sánchezův kabinet nedisponuje absolutní většinou, zvedlo ruku 177 zákonodárců. "Bylo to nesmírně náročné, ale také nesmírně účinné," řekl o končící přísné celostátní karanténě premiér. Postup svého kabinetu hájil s tím, že "pro zastavení šíření viru bylo potřeba zastavit prakticky všechno".

Proti dnešnímu návrhu ohledně nouzového stavu se postavili španělští lidovci (PP) a krajně pravicová strana Vox. "Nebyl jste schopen zachránit životy, ani ochránit ekonomiku. K tisícům lidí jste se obrátil zády," vzkázal podle agentury AFP předsedovi vlády lídr PP Pablo Casado.