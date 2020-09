Španělsko: Ve hře je mnoho životů, nelze čekat se zpřísněním

Podle nich dostala regionální vláda vzkaz, že není možné dál čekat se zpřísněním, protože ve hře je mnoho životů. Na madridský region připadá třetina nově potvrzených případů infekce v celé zemi. Deník La Vanguardia a El Mundo s odvoláním na své zdroje uvedly, že vedení regionu výzvu vyslyšelo a zpřísnění opatření chystá.

"Vyzývám madridský region, aby zrevidoval opatření, riziko je velmi vážné," prohlásil španělský ministr zdravotnictví Salvador Illa v sobotu na tiskové konferenci v Barceloně. "Je třeba poslouchat vědu a nechat politiku na druhém místě. Je nutné upřednostnit zdraví občanů," uvedl Illa. Na to reagoval okamžitě madridský ministr spravedlnosti Enrique López, zatímco ostatní členové regionální vlády to veřejně nekomentovali, uvedl deník El País.

"Neloajálnost Salvadora Illy, jenž dává přednost útokům v médiích před dialogem v pracovní skupině, kterou jsme tento týden vytvořili, vytváří zmatek a nedůvěru mezi občany. Mělo by se přestat využívat Madrid k zakrývání problémů, která má vláda s Katalánskem," napsal v sobotu López na twitteru s odkazem na spor španělské vlády se separatistiským vedením Katalánska.

Španělská vláda a vedení madridského regionu se tento týden dostaly do sporu kvůli tomu, že madridská regionální vláda nevyhlásila karanténu v celé španělské metropoli, ale jen v osmi distriktech madridského regionu (většina z nich se týká metropole). Už od pondělí platí karanténa ve 37 nejhůře postižených částech madridského regionu, na 850.000 obyvatel tak od pondělka smí opustit domovskou oblast jen za účelem cesty do práce, do školy či k lékaři. Kvůli tomu se v Madridu konaly demonstrace, které se tam čekají i dnes.

Vážnost situace v madridském regionu demonstrovala i jeho bývalá hlavní ředitelka pro veřejné zdraví Yolanda Fuentesová, která ji na twitteru přirovnala k potápějícímu se Titaniku.

Podle deníku La Vanguardia španělská vláda zvažuje jako první krok svolat urgentní jednání zástupců španělských autonomních regionů o epidemické situaci v zemi, na němž by ostatní regiony přiměly vedení regionu madridského ke zpřísnění opatření. Dalšími kroky může být vyhlášení nouzového stavu jen pro madridský region, což by musela schválit dolní komora španělského parlamentu, nebo aplikace článku 52 zákona o veřejném zdraví, který umožňuje ve zvláštních případech ministerstvu zdravotnictví poslat své úředníky i bezpečnostní složky do regionu k řešení situace. Španělská vláda má zasedat v úterý.

Nouzový stav ve Španělsku kvůli koronaviru platil od poloviny března do června a jeho postupné prodlužování schvalovali vždy španělští poslanci. Od té doby přijímají opatření proti koronaviru vedení autonomních regionů.

Ve Španělsku se podle údajů centrální vlády potvrdilo od počátku pandemie 716.481 nakažených koronavirem SARS-CoV-2, což je osmý nejvyšší počet na světě. Celkem ve Španělsku zemřelo v souvislosti s covidem-19 na 31.230 lidí. Na madridský region z toho připadá na 213.700 nakažených a asi 9210 úmrtí.