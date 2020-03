Španělsko zareagovalo na koronavirus pozdě, píše The Guardian. Článek vyvolal značný ohlas

"Španělsko je nyní epicentrem globální pandemie, tento morbidní titul měly v předchozích čtyřech měsících různé země - začala Čína, pak Írán, Itálie. A jak nákaza postupuje na Západ, nevíme, kdo bude další," napsal autor článku v The Guardian. Španělsko podle něj vidělo, co se děje v Číně a Itálii, ale nereagovalo včas.

Kritiky neušetřil autor článku ani šéfa centra pro nouzové situace Fernanda Simóna, který podle něj 9. února řekl, že "Španělsko bude mít jen hrstku případů". O šest týdnů později jsou tam stovky mrtvých denně, připomíná britský deník.

Na mušku si britský článek vzal i fotbalové zápasy Ligy mistrů mezi italským celkem Atalanta a španělskou Valencií, jehož se podle něj 19. února v italském Bergamu účastnilo asi 2500 fanoušků Valencie a na 40.000 příznivců Atalanty. Za biologickou bombou označil tento zápas nedávno i starosta Bergama Giorgio Gori, v jehož regionu je situace nejhorší v Itálii nejhorší. V době utkání bylo ovšem ve Španělsku i v Itálii potvrzeno jen několik málo případů nákazy.

První opatření proti šíření koronaviru, jako uzavírání škol, začaly přijímat ve Španělsku zprvu jednotlivé autonomní regiony. Španělská vláda vyhlásila nouzový stav, omezující volný pohyb lidí v ulicích od 15. března. Týden předtím na Mezinárodní den žen se v zemi konaly demonstrace za práva žen a v týdnu před vyhlášením nouzového stavu jelo asi 3000 fanoušků týmu Atlético Madrid na zápas Ligy mistrů do Liverpoolu.

Důvod, proč se nákaza ve Španělsku tak rozšířila, vidí The Guardian i v pěkném počasí. Koncem února a začátkem března byly teploty v zemi nad 20 stupňů Celsia, píše The Guardian. "Madriské kavárny a bary byly plné veselících se lidí, kteří dělali to, co Madriďané dělají nejradši - byli společenští," dodal autor článku.

"Tenhle novinář by se měl podívat na obrázky anglických turistů v Benidormu, kteří tam na ulici pili jak kozáci," připomněl dnes jeden ze španělských komentářů k textu z The Guardian událost ze 14. března. Právě v ten den španělská vláda oznámila, že od následujícího dne se v zemi uzavřou bary, restaurace i obchody vyjma potravin a lékáren. Řada lidí, včetně britských turistů, se v tu sobotu ještě naposledy vyšla pobavit do ulic.

Za lacinou kritiku označil britský článek další z komentářů na stránkách deníku La Vanguardia. "Opatření v Británii byla zpočátku žalostná a mnohem horší než ve Španělsku," napsal další komentář s odkazem na skutečnost, že Británie přijala omezení pohybu a nařídila uzavření obchodů a restaurací až tento týden. Do té doby razil premiér Boris Johnson koncept "stádní imunity" vycházející z předpokladu, že pokud se koronavirem nakazí zhruba dvě třetiny Britů, vybuduje si na něj celá populace dostatečnou odolnost.