Španělsko zvažuje, že omezí testování a začne covid kontrolovat jako chřipku

"Myslím, že nastaly podmínky, abychom postupně a s obezřetností hodnotili vývoj této nemoci za použití jiných parametrů," uvedl Sánchez. Přístup ke covidu-19 by se tak měl přiblížit k tomu, který mají zdravotnické úřady k endemickým chorobám. Sánchez uvedl, že ministryně zdravotnictví Carolina Dariasová projedná změnu také na úrovni Evropské unie.

Mezi důvody ke změně přístupu je podle španělského premiéra vývoj smrtnosti covidu-19. Zatímco za první vlny byla podle premiéra kolem 13 procent, nyní umírá méně než jedno procento lidí s nemocí covid-19.

Podle deníku El País na změně již zdravotnické úřady pracují. Nový systém monitorování výskytu covidu-19 by se podobal tomu platnému pro chřipku. V novém režimu by se nezaznamenával každý odhalený případ nákazy a netestovali by se všichni lidé s příznaky nemoci. Vytvořil by se reprezentativní vzorek a za použití údajů ze vzorku by vznikl odhad výskytu infekce.

Změna však nebude okamžitá, upozornila vedoucí skupiny respiračních nemocí ve španělské epidemiologické radě (CNE) Amparo Larrauriová. Připomněla, že Španělsko se zavázalo sbírat data o výskytu covidu-19 současnou metodou na mezinárodní úrovni.

Změna by se ale netýkala postupu léčby covidu-19. Ulevila by však části zdravotnických zařízení a laboratoří.

S novým postupem by zřejmě zanikla i každodenní hlášení ministerstva zdravotnictví o počtu nakažených. Dnes ministerstvo ohlásilo 292.000 nových případů koronavirové nákazy. Údaj se ale vztahuje na pátek a víkend. Čtrnáctidenní incidence se zvýšila na bezmála 3000 případů na 100.000 obyvatel. Za posledních 72 hodin zemřelo v souvislosti s nemocí covid-19 přes 200 nakažených.