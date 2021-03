SPD a Zelení v SRN oslavují úspěch ve volbách, pro CDU to prý nebyl dobrý den

V reakci na povolební odhady, podle kterých konzervativci skončili v obou zemích druzí a výsledkem si oproti roku 2016 pohoršili, generální tajemník Křesťanskodemokratické unie (CDU) Paul Ziemiak prohlásil, že pro stranu dosluhující kancléřky Angely Merkelové to nebyl dobrý den.

"Dnešek pro CDU neskončil dobrým volebním večerem," řekl Ziemiak. Podobně se vyjádřil i konzervativní předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble v rozhovoru s televizí ARD. Řekl také, že výsledek se dal očekávat, neboť CDU čelila populárním zemským premiérům. V Bádensku-Württembersku je premiérem Winfried Kretschmann z ekologické strany a v Porýní-Falci sociální demokratka Malu Dreyerová.

Velký význam pro volební neúspěch ale Schäuble nechce přikládat aféře trojice konzervativních poslanců, která se týká vydělávání na státních nákupech respirátorů a lobbování ve prospěch Ázerbájdžánu. "Nemyslím si, že to mělo na volby rozhodující dopad," řekl. Opačný názor má ale saský premiér Michael Kretschmer (CDU). "Že to lidi naštvalo a že se to odráží i na volebním výsledku, je více než jasné," prohlásil.

Radost neskrývají sociální demokraté, kteří s náskokem osmi procentních na druhou CDU zůstávají nejsilnější stranou v Porýní-Falci. Zemský předseda sociálních demokratů v této spolkové zemi Roger Lewentz považuje volby za velký úspěch. "Dosáhli jsme více, než byl náš cíl. Je to senzace," řekl. Úspěch SPD vysvětluje tím, že zemská sociálnědemokratická premiérka Malu Dreyerová patří k nejoblíbenějším politikům a že strana šla do klání s těmi správnými tématy.

Generální tajemník SPD Lars Klingbeil označil Dreyerovou za jasného vítěze dnešního večera. "K vládě v této zemi nejsou konzervativci potřební," řekl s odkazem na CDU. Vicekancléř a kancléřský kandidát sociální demokracie Olaf Scholz prohlásil, že vítězství v Porýní-Falci je čirým úspěchem Dreyerové.

Spokojená je také spolupředsedkyně Zelených Annalena Baerbocková. Ekologická strana zůstává v Bádensku-Württembersku nejvýraznější silou a v Porýní-Falci volební zisk oproti výsledku z roku 2016 takřka zdvojnásobila. Tehdy Zelení v Porýní-Falci získali 5,3 procenta hlasů, nyní jim odhad televize ZDF slibuje 9,5 procenta.

Robert Habeck, který Zelené vede spolu s Baerbockovou, hovořil o hvězdném začátku letošního supervolebního roku. Německo totiž v září čekají parlamentní volby, ve kterých se čtyřnásobná kancléřka Merkelová již o další funkční období neuchází. Zelení jsou podle průzkumů po CDU druhou nejsilnější stranou v Německu, což jim podle analytiků dává naději na kancléřský úřad. Ekologická strana by se totiž mohla spojit s liberály (FDP) a sociálními demokraty, což by pro konzervativce znamenal odchod do opozice.