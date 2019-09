Speleologové se v polské jeskyni neutopili. Pitva ukázala, jak zemřeli

Ta nyní vyšetřuje jednak možná pochybení během záchranné operace, která skončila minulý týden vynesením mrtvých těl na povrch, jednak možné zanedbání při výpravě vratislavských speleologů do hlubin. "Budeme také zjišťovat, odkud měli speleologové výbušniny," uvedl prokurátor Jan Ziemka.

Záchranáři z horské služby minulý čtvrtek vynesli z Velké sněžné jeskyně v polské části Tater těla dvou speleologů, následující den se v Krakově uskutečnila pitva. Podrobné výsledky mají být podle TVN 24 známy asi za tři týdny, příčina smrti je ale jasná.

Až dosud se spekulovalo, zda se oba muži utopili, když jim voda odřízla ústupovou cestu, anebo zda podlehli podchlazení v jeskyni, ve které se teplota pohybovala okolo čtyř stupňů Celsia.

Záchranáři se za pomoci kolegů ze Slovenska, hasičů a vojenských pyrotechniků snažili k jeskyňářům dostat, ale cestu stísněnými prostory si museli rozšiřovat pomocí mikrovýbuchů. První mrtvé tělo objevili 22. srpna; 30. srpna se dostali se k oběma tělům a začali je přepravovat na povrch.

Do největší a nejhlubší jeskyně v Polsku původně vešla šestice jeskyňářů z Vratislavi. Dva z nich v podzemí uvízli poté, co stoupla hladina vody. Do pátrání se zapojily desítky lidí.

Velká sněžná jeskyně, která se nachází nedaleko hranice se Slovenskem, je dlouhá téměř 24 kilometrů a dosahuje hloubky více než 800 metrů. Široké veřejnosti přístupná není, chodit do ní mohou pouze průzkumníci a lidé se speciálním povolením. Na mnoha místech jsou jen úzké a křivolaké průlezy.