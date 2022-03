Spojené státy dodají do Evropy LNG v zájmu nezávislosti na Rusku

Aktualizováno 10:34 — Autor: ČTK

Spojené státy v zájmu dosažení evropské energetické nezávislosti na Rusku dodají do Evropy 15 miliard metrů krychlových zkapalněného zemního plynu do konce letošního roku. Oznámili to dnes ve společném prohlášení americký prezident Joe Biden a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.