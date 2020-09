Spor mezi EU a Velkou Británií kvůli brexitu se vyostřil

Na závěr již osmého kola zablokovaných vyjednávání se dnes sešli hlavní šéfové jednacích týmů Michel Barnier a David Frost, pokrok však neoznámili.

Jejich schůzku v médiích zastínila mimořádná návštěva místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče v Londýně. Slovenský politik podle tiskového prohlášení EK při jednání s britským ministrem Michalem Govem zdůraznil, že pokud britský parlament návrh schválí, půjde o "extrémně závažné porušení" dohody o britském odchodu z EU a mezinárodního práva.

Návrh, který vláda Borise Johnsona připravila pro případ krachu jednání, podle britských médií porušuje závazky Londýna týkající se hospodářské konkurence a celního režimu v Severním Irsku. Text v rozporu s loni schválenou brexitovou smlouvou stanovuje, že nebudou zavedeny kontroly na zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie a že britská vláda bude mít výlučné pravomoci v otázkách státní podpory firem. Norma výslovně uvádí, že výše uvedené body budou platné, i kdyby byly v rozporu s mezinárodními smlouvami.

Šefčovič dnes Govea vyzval, aby Británie z návrhu problémové pasáže odstranila "v nejkratším možném čase, nejpozději však do konce měsíce".

Britská vláda však dala najevo, že text měnit nehodlá, a zveřejnila právní analýzu, podle níž parlament neporuší zákony, když schválí návrh, který je v rozporu s britskými mezinárodními závazky. Parlamentní debata o nové normě bude na programu v pondělí.

Místopředseda EK v Londýně připomněl, že brexitová smlouva obsahuje právní nástroje, jak řešit "porušení právních závazků vyplývajících z textu, které se Evropská unie nebude zdráhat použít".

Gove naproti tomu po setkání podle agentury Reuters prohlásil, že tržní zákon je zásadní a že doufá v jeho přijetí. Dodal, že stále věří v pokrok vyjednávání v nejbližších týdnech.

Británie opustila EU na konci ledna a už několik měsíců jedná o podobě budoucího partnerství. Unijní diplomaté se shodují, že současný postup Londýna vážně ohrožuje další vyjednávání, jehož osmé kolo dnes skončilo. Barnier a Frost dlouhodobě dávají najevo, že názory obou stran v některých bodech jsou velmi odlišné a jejich sblížení neoznámili ani dnes.

Dohodu hledají vyjednávači složitě například v oblasti pravidel hospodářské soutěže či přístupu unijních rybářů do britských vod. Z obou stran v posledních dnech znějí stále četnější hlasy, že pokud se nepodaří dospět ke kompromisům do října, bude třeba připravit se na rozchod bez dohody. Ten by nastal po skončení přechodného období na konci roku.