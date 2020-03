Státy EU by měly uzavírání hranic koordinovat, žádají ministři

"Tato krize ukazuje, že EU by měla mít systém, který by umožnil reagovat koordinovaněji. Pokud bychom jednali jednotně, tak by to pro nás všechny bylo lepší," řekl před jednáním novinářům chorvatský ministr vnitra Davor Božanović, jehož země nyní Radě EU předsedá. Na dotaz, zda jsou česká opatření na hranicích přiměřená, řekl, že kroky žádného státu nebude kritizovat.

Na dnešní schůzi dorazila v rámci cestovních omezení dodržovaných některými vládami jen část ministrů, některé země včetně Česka tak zastupují velvyslanci při EU.

Také švédský ministr vnitra Mikael Damberg nabádal k lepší vzájemné informovanosti mezi státy před přijímáním podobných kroků. „Musí se zajistit fungování dopravního systému, například transport potravin,“ podotkl také švédský politik. Dodržování pravidel volného pohybu v rámci schengenské zóny by podle něj měla kontrolovat Evropská komise.

Komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová před jednáním uvedla, že chce s ministry hovořit právě o tom, jak do budoucna nouzové kroky lépe sladit a informovat se o nich.

"Všechna opatření by měla být koordinována, přiměřená, funkční a efektivní," vyjmenovala hlavní zásady.