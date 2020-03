Státy EU chtějí rychle použít kohezní peníze na boj s koronavirem

Europoslanci ve čtvrtek schválili vznik investičního fondu, který umožní členským zemím přesunout nevyužitých 37 miliard eur (asi bilion Kč) z fondů politiky soudržnosti do zdravotnictví či na pomoc zasaženým odvětvím. Pokud návrh EK po europoslancích potvrdí i členské země, Česko z tohoto balíku dostane téměř 1,2 miliardy eur.

Podle chorvatského ministra pro místní rozvoj a fondy EU Marka Pavliče se dnes zástupci unijních vlád shodli, že by komise měla "rozšířit možnost využití většiny (prostředků) zbývajících v evropských strukturálních a investičních fondech" pro zdravotnictví, firmy či pracovní trh. Brusel by také podle ministrů měl umožnit "maximální flexibilitu" a učinit tak co nejrychleji s minimální byrokratickou zátěží pro státy.

Fond navržený komisí má získat prostředky ze dvou zdrojů. Jednak z peněz, které měly členské státy komisi vrátit z předfinancovaných loňských projektů, a také z dosud nevyčerpaných peněz v národních obálkách v rámci kohezní politiky. Na základě těchto kritérií připadne nejvíce peněz Polsku, které by mělo získat 7,4 miliardy eur. Maďarsko, které stejně jako Polsko dosud patřilo ke státům méně zasaženým virem, podle návrhu dostane 5,6 miliardy, Španělsko pak 4,1 miliardy eur. Nejvíce zasažená Itálie má obdržet 2,3 miliardy eur, méně než například Slovensko.

Eurokomisařka pro kohezní politiku Elisa Ferreiraová po videokonferenci podotkla, že Brusel už na rozdělení peněz začal pracovat. Země EU jimi podle ní mohou pomoci zdravotnictví, malým a středním podnikům či lidem, kteří přišli o práci.

"Už jsme v kontaktu s členskými státy, abychom jim pomohli plně využít tyto možnosti. Na základě jejich zpětné vazby aktivně vyhodnotíme případné další možnosti," nevyloučila komisařka případné změny v objemu či určení fondu.