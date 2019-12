"Je velmi důležité, že aliance drží spolu," řekl Boris Johnson. "Měli jsme velmi dobrou schůzku a debatovali jsme o budoucnosti NATO, o tom, co se děje v Sýrii a o různých dalších bezpečnostních otázkách," dodal k obsahu úterního setkání se zástupci aliančních států.

Johnsona nyní kromě summitu NATO zaměstnává i kampaň před předčasnými parlamentními volbami, které se v Británii uskuteční příští týden. Podle řady britských médií se premiér snaží vyhnout tomu, aby ho objektivy fotoaparátů a kamer zachytily s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který je v Británii značně neoblíbený. Na dotaz novinářů Johnson odpověděl, že se nechá vyfotografovat s představitelem každého členského státu NATO - při příchodech státníků na dnešní jednání se tak skutečně stalo.

Trump dnes na twitteru napsal, že se s Johnsonem setkal v jeho sídle v Downing Street v úterý v noci. "Mluvili jsme o řadě témat včetně NATO a obchodu," dodal.

Enjoyed my meeting with Prime Minister @BorisJohnson of the United Kingdom at @10DowningStreet last night. Talked about numerous subjects including @NATO and Trade.

Summit Severoatlantické aliance v Londýně začal v úterý večer a skončí dnes odpoledne. Dnešní jednání se koná v hotelu The Grove ve městě Watford severozápadně od Londýna. Z okolí pětihvězdičkového hotelu, který je obklopen golfovými hřišti, se pro dnešní den stala pevnost hlídaná stovkami policisty. Oblast je pro veřejnost nepřístupná, nad resortem hlídkují vrtulníky.

Českou republiku na summitu zastupuje prezident Miloš Zeman. S delegací, ve které je také ministr obrany Lubomír Metnar, ministr zahraničí Tomáš Petříček nebo velvyslanec při NATO Jakub Landovský, přiletěl do Londýna v úterý odpoledne.

V úterý vpodvečer se Zeman zúčastnil recepce pořádané královnou Alžbětou II., na které se podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka pozdravil s dalšími státníky.

