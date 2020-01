Stávka ve Francii trvá už 40 dní, slábne, ale nekončí

Rekordně dlouhá stávka je odpovědí odborářů na záměr vlády transformovat komplikovaný francouzský důchodový systém a mimo jiné zrušit desítky speciálních režimů, které aktuálně obsahuje. Kritici plánu se obávají zhoršení finanční situace penzistů, podle kabinetu jsou ale současná pravidla příliš složitá a nespravedlivá.

Stávka, která je pro Francii nejdelším podobným protestem za posledních alespoň 50 let, zasahuje zejména hromadnou dopravu. Podíl stávkujících pracovníků státního železničního podniku SNCF ale postupně klesá a výpadků v pravidelných spojích tak ubývá. Dnes se musel SNCF obejít už jen bez 4,3 procenta zaměstnanců a dopravce hlásí, že provoz v úterý už bude "téměř normální".

Hromadná doprava v Paříži ale zůstává také v těchto dnech výrazně narušená, alespoň v době ranní špičky už ale například cestující mohou počítat se všemi linkami metra. Pařížský dopravní podnik zároveň oznámil, že stávkovat budou jeho pracovníci nejméně do čtvrtka, informoval zpravodajský web franceinfo.

Vláda už pod tlakem odborářů ustoupila některým skupinám zaměstnanců, kterým umožní odchod do předčasného důchodu. Jsou mezi nimi například policisté, baletky, námořníci či piloti. Nově je také ve hře stažení jednoho z nejkontroverznějších bodů chystané reformy, kterým je záměr zavést v roce 2027 hranici 64 let pro přiznání plné penze. Nyní mají Francouzi nárok na plný důchod se všemi bonusy po dovršení 62 let, což je zákonná hranice pro odchod na odpočinek.

Odvolání plánu kolem "věku rovnováhy" bylo hlavním požadavkem pro několik odborových svazů. Ty také sobotní oznámení premiéra Philippa přijaly pozitivně, například radikálnější CGT ale popírá, že by se situace jakkoli změnila. Společně se čtyřmi dalšími odborovými organizacemi vyzývá od úterka k novým protestům, přičemž podle agentury AFP se čekají shromáždění v Lyonu, Marseille či Grenoblu.

"Jsme daleko od konce příběhu, pokud jde o (plánovaný) univerzální důchodový systém, a bude ještě potřeba vše zvážit," varoval šéf největšího odborového svazu CFDT Laurent Berger. Po dnešních konzultacích se zástupci advokátů a učitelů má vláda jednání o možném východisku na programu i v nejbližších dnech.

Podle AFP francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval předsedu vlády, aby nalezl "rychlý kompromis".