Štědrý den ve Francii je bouřlivý. Pokračují protesty, kolaps dopravy

Dnešek je již dvacátým dnem protestů proti penzijní reformě, která by měla podle prezidenta Emmanuela Macrona zjednodušit současný důchodový systém, který je podle něj nespravedlivý, neefektivní a příliš komplikovaný. Nyní obsahuje 42 různých důchodových plánů. Zákonnou hranicí pro odchod do penze má zůstat 62 let. Prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.

zdroj: YouTube

Vláda premiéra Édouarda Philippa i odbory jsou při jednáních neústupné. Jednání z minulého týdne řešení sporu nepřinesla. Další kolo rozhovorů odborářů s příslušnými ministry se uskuteční 7. ledna. Šéf odborového svazu CGT Philippe Martinez ale již na 9. ledna ohlásil další velkou stávku.

"Návrhy, které jsou na stole, jsou dobré," zdůraznil dnes pozici vlády vysoký komisař pro důchody Laurent Pietraszewski. Podle něj vláda chce provést "velkou společenskou změnu", kterou slibovala Francouzům před volbami.

Státní železniční společnost očekává dopravní problémy během celého týdne. "Není důvod, abychom s tím teď přestali," řekl dnes zástupce železničářů v odborovém svazu CGT Laurent Brun.

Protestní akce výrazně ovlivnily mimo jiné městskou hromadnou dopravu v Paříži. Kromě lidí, kteří přímo stávkují, zaznamenal městský dopravní podnik RATP podle listu Le Parisien také neobvykle vysoký počet zaměstnanců, kteří jsou v posledních týdnech na nemocenské. Během prvního týdne stávek bylo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku letos zaměstnanců RATP na nemocenské třikrát více, ve druhém týdnu dokonce čtyřikrát. Podle Le Parisien tímto způsobem pracovníci dopravního podniku stávku podpořili, aniž by tak přišli o svůj plat.