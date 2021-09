Steinmeier vyzval Němce, aby šli k volbám. Volební den je svátkem i povinností

"Demokracie je živá, když se do ní lidé zapojí a účastní se. Kdo se účastní, toho hlas je slyšet. Kdo nevolí, nechává za sebe rozhodovat jiné," uvedl dnes prezident Steinmeier. "Každý hlas se počítá - váš hlas se počítá," dodal. Zdůraznil přitom, že Německo bude v nadcházejících letech čelit velkým výzvám: Bude se muset potýkat s následky pandemie covidu-19, bojovat s klimatickými změnami, nastartovat digitalizaci země a věnovat pozornost bude třeba i vnitřní a vnější bezpečnosti a evropské spolupráci.

Voliče, které ČTK před školou pojmenovanou po spisovateli a novináři Erichovi Kästnerovi oslovila, ale prezident příliš přesvědčovat nemusel. Starší manželský pár, který vzal do volební místnosti i své vnouče, chodí volit pravidelně a desítky let již podporuje stejnou stranu. "Dáme jí hlas i tentokrát, i když nejsme příliš spokojení s jejím kandidátem na kancléře," říká muž. Na mysli přitom měl Armina Lascheta, předsedu Křesťanskodemokratické unie (CDU) a kandidáta konzervativců z unie CDU/CSU. Na otázku, zda by raději viděli v čele země dál Angelu Merkelovou, která funkci kancléřky zastává už od roku 2005, oba manželé přikyvují. "Myslím, že vládla dobře," dodává muž.

Svého práva volit rád využil bez přesvědčování i sedmdesátník Günther. "Je to pro mě letos trochu revoluce. Je to asi poprvé, co jsem nedal všechny své hlasy sociální demokracii," říká. Poměrně složitý německý volební systém dává voličům dva hlasy. Prvním vybírají konkrétního kandidáta pro takzvaný přímý mandát, druhým podporují stranu a její kandidátní listinu. Důvodem, proč se letos u volební urny choval Günther jinak, je podle něj obava, aby SPD po volbách nevytvořila koalici s postkomunistickou stranou Levice.

Koalice sociálních demokratů, Zelených a Levice je jednou z možností povolebního uspořádání, i když podle řady odborníků tou nejméně pravděpodobnou. Nejčastěji se hovoří o koalici SPD, Zelených a liberálů z FDP a stejné konstelaci, v níž by ale vůdčí stranou byla místo SPD konzervativní unie CDU/CSU. Podle barev, které jsou jednotlivým stranám přiřazené, se první variantě přezdívá semaforová koalice, druhé jamajská s odkazem na barvy na vlajce tohoto karibského státu.

Za demokratickou povinnost dnešní volbu označil i třicátník Carsten. Základní školu Ericha Kästnera, do které přišel hlasovat, navštěvuje jedno z jeho dětí. I kvůli nim dal svůj hlas Zeleným. "Mají nejlepší program pro boj s klimatickými změnami. Kvůli dětem mi záleží na tom, jak bude Německo vypadat za padesát let, ne jen za další čtyři roky," řekl.

Prezident Steinmeier byl dnes jedním z mála vrcholných politiků, kteří svůj hlas ve volbách odevzdali v hlavním městě. Ministr financí Olaf Scholz, který je kandidátem sociální demokracie (SPD) na kancléře, hlasoval v Postupimi, kde bydlí. V braniborské metropoli bude hlasovat také kancléřská kandidátka Zelených Annalena Baerbocková, která je Scholzovou přímou protikandidátkou v jednom z postupimských volebních obvodů. Předseda CDU Laschet vhodil svůj hlas do urny v rodných Cáchách, šéf sesterské CSU a bavorský premiér Markus Söder volil v Norimberku.

Parlamentní volby v Německu začaly v 8:00, volební místnosti se uzavřou v 18:00. Následně média zveřejní první odhady výsledků.