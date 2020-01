Stovky uprchlíků na palubě. Lodě neziskovek míří k Itálii a Maltě

"Těchto 216 mužů, 38 žen a 149 dětí riskovalo své životy, aby mohli uprchnout přes Středozemní moře, a brzy už budou v bezpečí," oznámily na twitteru organizace SOS Méditerranée a Lékaři bez hranic (MSF), které provozují loď Ocean Viking. V apulijském přístavu Tarent by měla přistát ve středu. Podle agentury DPA jsou mezi zachráněnými zejména lidé ze Somálska, Eritreje a Bangladéše.

🔴BREAKING In an announcement delivered in 6 languages, the 403 survivors onboard #OceanViking have just been told they will disembark in #Taranto, Italy



