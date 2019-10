Strache úplně končí? Svobodní pozastavili expředsedovi členství

Podle Hofera se stranické vedení rozhodlo vyhovět přání samotného Stracheho. Bývalý předseda a vicekancléř rakouské vlády dnes dopoledne oznámil, že své členství v FPÖ pozastaví a zcela se stáhne z politiky. Své dnešní rozhodnutí ale strana podle Hofera se Strachem nijak nekonzultovala.

V nedělních parlamentních volbách FPÖ získala podle předběžných výsledků 16,2 procenta hlasů. V posledních volbách v roce 2017 to bylo téměř 26 procent. Vedení FPÖ už avizovalo, že se strana chystá do opozice. Podle analytiků nese na špatném výsledku strany vinu především Strache.

Předčasné volby se v neděli konaly po Stracheho aféře, kvůli které padla v květnu koaliční vláda lidovců a svobodných. Německá média tehdy zveřejnila video tajně pořízené před volbami v roce 2017 na španělském ostrově Ibiza, na kterém tehdejší předseda FPÖ Strache hovořil s domnělou neteří ruského oligarchy. Výměnou za finanční pomoc ve volební kampani jí sliboval výhody při zadávání veřejných zakázek po případném vstupu do vlády.

Velký vliv na volební debakl měla ale také další aféra, která FPÖ zasáhla několik dní před volbami. Vyšlo totiž najevo, že Strache a dva jeho někdejší spolupracovníci čelí trestnímu stíhání kvůli podezření ze zpronevěry stranických peněz pro soukromé účely. Strache veškerá obvinění popírá, video z Ibizy i aféru kolem zpronevěry má podle něj na svědomí "zločinecká síť", která se jej chtěla zbavit.

Nejasný po dnešním zasedání vedení strany zůstává dál osud Stracheho manželky Philippy. Zvláštní zmocněnkyně FPÖ pro otázky ochrany zvířat kandidovala v nedělních volbách do parlamentu ze třetího místa vídeňské kandidátky. Jestli se ale do Národní rady dostala, zatím není jasné, stejně jako to, zda by v případě úspěchu mandát přijala navzdory pozastavení členství svého manžela. Vedení FPÖ se k situaci Stracheové hodlá vyjádřit až po úplném sečtení hlasů z nedělních voleb, které je naplánováno na čtvrtek.