Středomoří plné uprchlíků. Malta jich přijala 90, další veze loď Ocean Viking

"Minulou noc jsme na požadavek maltských úřadů provedli záchranou operaci malého plavidla s asi 90 migranty hluboko v území, za které zodpovídá Malta," uvedla v úterý italská pobřežní stráž ve vyjádření s tím, že za utečence převzala Valletta předem zodpovědnost. Maltská pobřežní stráž o něco později uvedla, že migranty převzala a že jsou na cestě na pevninu.

Rovněž v pondělí zachránila loď Ocean Viking provozovaná humanitárními organizacemi Lékaři bez hranic (MSF) a SOS Mediterranée 48 migrantů, kteří se plavili na dřevěné lodi asi 100 kilometrů od pobřeží Libye. Mezi zachráněnými byly ženy, děti i jeden novorozenec, uvedla italská kancelář MSF na twitteru.

BREAKING: #MSF & @SOSMedIntl teams have just rescued 48 people from a wooden boat in distress, 53 NM from the coast of #Libya. Women, very young children & a newborn are among the survivors now safely onboard the #Ocean Viking, now heading to investigate another possible case. pic.twitter.com/esv33eW2W7