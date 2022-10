Summit EU pokračuje, hlavním tématem bude Ukrajina

Předseda Evropské rady Charles Michel na úvod jednání otevřel diskusi o vztazích s Čínou.

Šéfové unijních států se baví o tom, jak přistupovat k Pekingu v době rostoucích hrozeb vůči Tchaj-wanu a očekávaného upevnění neomezené role prezidenta Si Ťin-pchinga v čele země. Státy EU jsou však v této otázce rozděleny a zatímco některé chtějí brát Peking spíše jako hrozbu, jiné v něm stále vzhledem k obchodním vztahům vidí spíše partnera. Neočekává se, že by debata přinesla konkrétní společné závěry.

Na těch se lídři mají naopak shodnout u Ruska a Ukrajiny. Chystají se vyzvat k včasnému uvolnění zbývajících tří miliard eur (73,5 miliardy korun) z dosud schválené makroekonomické pomoci Kyjevu, po němž ukrajinská vláda volá. Odsoudí také stupňující se ruskou agresi a nelegální anexe ukrajinských území.

Zejména vůdci pobaltských zemí při příchodu na dnešní jednání hovořili o důsledném trestání ruských válečných zločinů. Summit se v závěrech chystá vyzvat unijní diplomacii a Evropskou komisi, aby se zabývala možnostmi, jak toho docílit.

Některé státy chtějí hovořit také o rozšíření sankcí proti Íránu, který dodává Rusku drony ve velkém využívané k útokům na ukrajinské cíle včetně těch civilních.

Summit bude probírat i otázku ruské odpovědnosti za zločiny na Ukrajině

Evropská unie musí zůstat jednotná ve své podpoře Ukrajiny a měla by začít pracovat na tom, aby Rusko neslo právní odpovědnost za své činy ve válce, řekl lotyšský premiér Krišjánis Kariňš před začátkem druhého dne summitu Evropské unie. Podle estonské premiérky Kaji Kallasové by měl blok zvažovat ustanovení zvláštního tribunálu, který by rozhodoval o zločinech agrese Moskvy. Český premiér Petr Fiala považuje za nejdůležitější bod dnešního jednání diskuzi o tom, jak učinit pomoc Kyjevu předvídatelnější a stabilnější, aby se Ukrajina mohla účinně bránit ruské agresi.

"Ruská válka je stále brutálnější a nyní je zjevně zaměřena nejen na ukrajinskou armádu, ale i na ukrajinské občany a jejich civilní infrastrukturu," řekl Kariňš. "(Je třeba) přijít na to, jak Rusko řádně pohnat k odpovědnosti i po právní stránce za zvěrstva, která dnes na Ukrajině páchá," doplnil. Přísnější sankce jsou podle něj třeba také vůči Bělorusku, které sice na Ukrajinu přímo nezaútočilo, je ale ruským spojencem a ze svého území například umožňuje ruským silám útoky na ukrajinské cíle.

Podobný názor dnes projevila i estonská premiérka. "Určitě musíme projednat právní reakci na zločiny agrese, které byly spáchány na Ukrajině. To může řešit pouze samostatný tribunál," myslí si Kallasová.

Litevský prezident Gitanas Nauséda řekl serveru Politico, že ačkoli "pravděpodobně bude pro lídry nesmírně obtížné" dosáhnout dohody o zvláštním tribunálu, je takový soud potřeba. Využití Mezinárodního trestního soudu (ICC) podle něj "není tak produktivní, protože se vztahuje pouze na případy přímých válečných zločinů". To znamená, že ti, kdo vydávají rozkazy, zůstávají "nepotrestáni", upozornil Nauséda.

Fiala před vrcholným jednáním unijních představitelů uvedl, že diskuzi o Ukrajině pokládá za nejdůležitější bod dnešního dne summitu. "Budeme se bavit především o tom, jak finanční pomoc Ukrajině učinit předvídatelnější a stabilnější. To je něco, co Ukrajina potřebuje," řekl. Podle Fialy je třeba mimo jiné vyřešit, jak uvolnit zbývající tři miliardy eur (73,5 miliardy korun) z dosud schválené makroekonomické pomoci Ukrajině.

"Pomoc Ukrajině musí být taková, aby Ukrajina mohla zvládnout svou obranu a svůj spravedlivý boj," odpověděl český premiér na otázku, zda by sedmadvacítka mohla Ukrajině pomoci i s energetickým zabezpečením poté, co Rusko začalo útočit na klíčovou infrastrukturu. "Je potřeba se soustředit na všechny formy pomoci, které Ukrajině pomohou v tomto boji vytrvat a nakonec ten svůj spravedlivý boj dovést do úspěšného konce," dodal Fiala.

Podle slovenského premiéra Eduarda Hegera je zásadní, aby lídři debatovali o finanční pomoci Ukrajině na příští rok. "Na příští rok musí mít předvídatelné, zabezpečené financování, aby udrželi zemi v chodu," řekl Heger před jednáním. Dodal, že pro Slovensko jako sousední stát je národním zájmem, aby Ukrajina udržela finanční stabilitu, z hlediska bezpečnosti je to ale podle něj důležité i pro celou EU.