Jens Stoltenberg při příležitosti 70. výročí založení NATO označil organizaci za "nejúspěšnější alianci v historii". Nyní je podle něj nejen třeba oslavit tento úspěch, ale i zajistit, že NATO bude připravené na budoucí výzvy. Ať už jsou rozpory mezi členskými zeměmi jakékoli, nadále podle něj platí heslo "Jeden za všechny, všichni za jednoho".

