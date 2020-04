Švédsko hlásí dalších 185 obětí covid-19, nejvíce za den

Úřady odhadují, že do začátku května se koronavirem nakazí třetina z milionu obyvatel Stockholmu.

V desetimilionovém Švédsku doposud zemřelo 1765 lidí nakažených koronavirem. Tamní epidemiologové nyní evidují 15.322 případů infekce, o 545 více než o den dříve. Velká část úmrtí připadá na Stockholm, kde s nemocí covid-19 zemřelo také mnoho klientů domovů pro seniory.

Podle epidemiologa Anderse Wallenstena ze státního zdravotního úřadu hlavní město zažilo vrchol epidemie přibližně před týdnem.

Zatímco některé země začínají uvolňovat přísná opatření zavedená kvůli šíření koronaviru, podle Wallenstena ještě neuzrál čas, aby Švédsko měnilo kurz. V této zemi ale fungují školy, restaurace a kavárny jsou otevřené, stejně jako kadeřnictví, nákupní centra nebo posilovny. Úřady kladou lidem na srdce, aby si od ostatních udržovali odstup a co nejvíce zůstávali doma.

Nicméně agentura DPA uvádí, že Švédsko za tento liberální přístup, kdy zejména mezi mladými lidmi dále kvete sociální život, platí svou daň: v Dánsku evidují asi 370 případů úmrtí v souvislosti s covid-19, v Norsku okolo 180. Obě tyto země mají oproti Švédsku zhruba poloviční počet obyvatel.

DPA píše, že skoro 2000 vědců nedávno švédskou vládu vyzvalo, aby změnila svůj přístup, protože počet mrtvých považují za nepřijatelný. "Vypadá to, že si tu lidé myslí, že je to hokejový zápas: Švédsko proti zbytku světa," řekl jeden ze signatářů dopisu Bo Lundbäck, profesor pro klinickou epidemiologii plicních onemocnění z univerzity v Göteborgu. Tvrdí, že rady, jak se v současné situaci chovat, které vydala vláda, jsou příliš vágní a lidé jsou zmatení. Lundbäck požaduje, aby byly uzavřeny školy a aby byl lépe chráněn personál domovů s pečovatelskou službou. "My Švédi se domníváme, že jsme lepší než ostatní a nemusíme poslouchat instrukce Světové zdravotnické organizace. To je hloupé," myslí si.

Nicméně hlavní švédský hygienik Anders Tegnell tuto kritiku odmítá a stále věří v kolektivní imunitu. Claus Wendt, sociolog zdraví a zdravotnických systémů z univerzity v německém Siegenu, tvrdí, že cesta, kterou se Švédsko vydalo, nemusí být špatná. Tento vědec, který švédský přístup k boji s nemocí covid-19 analyzuje, ovšem připomíná, že tato skandinávská země má dobré předpoklady pro to se s epidemií vypořádat. Švédové jsou celkově v dobrém zdravotním stavu, v zemi je nízká míra chudoby a sociální nerovnosti a k dispozici jsou data týkající se zdraví jejích obyvatel, řekl Wendt podle agentury DPA.