Švédsko ruší doporučení, aby lidé nejezdili do Česka či Norska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Švédsko od čtvrtka zruší doporučení pro své občany, aby se kvůli pandemii koronaviru vyhnuli cestám do čtyř evropských zemí - Norska, Dánska, Švýcarska a do České republiky. Ostatní omezení týkající se cest do zemí Evropské unie a Británie zůstanou v platnosti do 12. srpna, uvedla podle agentury Reuters švédská vláda.