Švédsko trvá na tom, že roušky nejsou potřeba

Švédsko je ve světě známé svým poměrně benevolentním přístupem v boji s koronavirovou pandemií. Vláda se dlouho situaci snažila zvládnout bez plošných zákazů a příkazů, vydávala doporučení a spoléhala především na zodpovědnost občanů. V poslední době ale i Švédsko opatření výrazně zpřísňuje. Od konce listopadu se například smí na veřejnosti setkávat pouze osm lidí, předtím to bylo 300.

Švédové neměli nařízeno ani nošení roušek. Ty přitom doporučuje i Světová zdravotní organizace (WHO), která navíc svá doporučení ještě rozšířila. V místech šíření epidemie podle ní mají lidé nosit roušky vždy v obchodech, na pracovištích a ve školách, pokud tyto prostory nejsou dostatečně větrány. Totéž by mělo podle WHO platit i doma při přijímání návštěv.

Švédský úřad, který do značné míry stojí za liberální švédskou protiepidemickou strategií bez karanténních opatření, však roušky ani nedoporučuje. Důkazy o jejich účinnosti jsou podle něj chabé. Roušky se navíc mohou stát omluvou pro ignorování karantény pro lidi, u nichž se vyskytnou příznaky, soudí úřad.

"Roušky mohou být potřeba v určitých situacích. Taková situace ve Švédsku ještě nenastala, jak vyplývá z naší komunikace s regiony," řekl dnes Tegnell.

"WHO je jasné, že důkazy pro roušky jsou slabé. Všechny dosavadní studie ukazují, že je mnohem důležitější dodržovat odstupy, než mít roušku," dodal.

Švédsko dnes eviduje 35 nových úmrtí v souvislosti s covidem-19. Dohromady tak už v zemi zemřelo 7007 nakažených. Švédsko rovněž hlásí dalších 6485 případů infekce, ale při rekordu před dvěma týdny to bylo až 7240. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se už ve Švédsku nakazilo dohromady 272.643 lidí.

Počet obětí v poměru k počtu obyvatel je ve Švédsku několikrát vyšší než v sousedních zemích, ale nižší než v některých jiných státech Evropy, které zavedly tvrdá karanténní opatření. Populačně srovnatelná ČR dosud evidovala 535.760 potvrzených případů nákazy a 8625 souvisejících úmrtí.