Svět rozebírá smrt muže v Teplicích po policejním zákroku. Kauza rezonuje předními médii

Řada zdrojů také připojuje amatérské video z policejního zásahu. Je z něj patrné, že se muž vzpíral a křičel a policisté proti němu použili donucovací prostředky.

Zpravodajský server The Guardian se spojil s Jozefem Mikerem, aktivistou a představitelem české romské komunity. "Lidé mi řekli, že se dotyčný jmenoval Stanislav a bylo mu asi 40 let. Žil na ulici, ale pracoval jako člen ochranky v nedalekém supermarketu. Když viděl jiného muže ničit auto, snažil se zasáhnout, ale pak přijela policie a strhli ho na zem, protože si mysleli, že je to on. Vytvořili jsme na místě pomníček, aby lidé věděli, co se stalo. Tohle by nemělo projít bez povšimnutí," dodal Miker.

The Guardian také cituje komentáře z internetu k videu z mužovy smrti: "Policejní brutalita skončila smrtí mladého romského muže v Teplicích v České republice. Kéž tento romský George Floyd odpočívá v pokoji."

Zpravodajský server BBC News v této souvislosti připomněl, že v Evropě žije deset až 12 milionů Romů; tvoří tak největší etnickou menšinu na kontinentu, která je ale nejvíce odsouvána na okraj společnosti.

Odhadem dva miliony Romů žijí v Rumunsku, 700.000 v Bulharsku, 500.000 v Maďarsku, 450.000 na Slovensku a 300.000 v České republice. Podle průzkumů 41 procent z nich během posledních pěti let zažilo diskriminaci a 62 procent romských dětí a mládeže se nevzdělává, neučí ani není zaměstnáno, dodala BBC.

Hlasy aktivistů, kteří ve videonahrávce policisty klečícího na zádech muže vidí paralelu se smrtí George Floyda, přetiskl také americký list The Washington Post. "Zástupci a zastánci romské komunity v České republice uvedli, že muž byl Rom, a jeho smrt přirovnali ke smrti Floyda - černocha, jehož poslední okamžiky života pod kolenem bílého policisty na ulici Minneapolisu zachycené na videonahrávce obletěly celý svět."

Floydova smrt vyvolala celosvětové protestní hnutí proti rasismu a policejní brutalitě včetně demonstrací v České republice, připomněl The Washington Post.

"Jako česká Romka jsem naštvaná, smutná a vyděšená. Něco se musí změnit," řekla listu The Washington Post Mariana Gombárová, která pracuje pro organizaci Romano Lav. "Jsem nesmírně rozhořčená, že se tohle dál děje naší komunitě."

Nicu Ion, první britský romský radní, který v květnu vyhrál volby v Newcastlu, řekl listu The London Economic, že na videonahrávce z Teplic vidí "šokující podobnost s tragickou smrtí George Floyda". "Použití síly se zdá být velmi disproporční, vzhledem k tomu, že oběť čelila početní převaze policejních sil," dodal.

Německý zpravodajský server Deutsche Welle ocitoval prohlášení romského aktivisty Michala Mižigára, že jde o "vrchol brutality". Připojil také prohlášení české policie, která popřela, že by metoda znehybnění muže vedla k jeho smrti. Podle policie byl "agresivní" muž pod vlivem metamfetaminu a zemřel v sanitce cestou do nemocnice, napsala Deutsche Welle.

"Mladý romský muž Stanislav Tomáš zemřel v českém městě Teplice poté, co mu policie klekla na krk podobným způsobem, jaký vedl k loňské smrti George Floyda ve Spojených státech," uvedl v prohlášení zaslaném ČTK úřad Romské iniciativy v Berlíně.

"Videozáznam incidentu ... lidem připomíná podobný incident z roku 2016, kdy 27letý Miroslav Demeter v Žatci zemřel v pizzerii Panamera po zásahu místní policie," dodává prohlášení, podle nějž policie v únoru 2017 vyšetřování Demeterovy smrti uzavřela s tím, že příčinou byly drogy, a ne kroky či zásah kohokoli jiného.

"Tyto případy jsou jen špičkou ledovce. Policejní násilí zasahuje hluboko do života Romů v České republice - zemi, jejíž zvolený prezident je otevřeně rasistický," dodává prohlášení úřadu Romské iniciativy v Berlíně.