Švýcarsko chce opět zpřísnit opatření proti šíření koronaviru, Nizozemsko prodlouží omezení

"Druhá vlna na nás těžce dopadla," uvedl dnes na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Alain Berset. Vláda podle něj počítala s tím, že se podaří stejně jako na jaře vysoké přírůstky nakažených rychle snížit. Na podzim se ale jarní úspěch zopakovat nepodařilo. Podle prezidentky Simonetty Sommarugaové přibývá nyní případů "exponenciálně".

Za posledních 24 hodin Švýcarsko zaznamenalo 4262 nových případů nákazy koronavirem a 92 úmrtí s covidem-19. Země s 8,5 miliony obyvatel vede společné statistiky s Lichtenštejnskem, kde žije asi 38.000 lidí. Celkem se v obou zemích od počátku epidemie nákaza potvrdila u více než 358.000 lidí. S covidem-19 jich zemřelo 5116. Naprostá většina případů infekce a úmrtí ve statistice připadá na Švýcarsko.

Kvůli špatné epidemické situaci vláda chce, aby od soboty do 20. ledna obchody, restaurace či posilovny zavíraly již v 19:00 a v neděli zůstaly zcela zavřené. V soukromí by se lidé měli scházet jen v pěti. Výjimku by měli ale dostat na vánoční svátky a na Silvestra, které by mohli oslavit až v deseti. Konkrétní podoba nových restrikcích vzejde až z nadcházejícího jednání vlády s jednotlivými švýcarskými kantony.

Už nyní je nicméně jasné, že se od čtvrtka prakticky přeruší železniční spojení Švýcarska s Itálií. Důvodem jsou přísná kontrolní opatření vyžadovaná z italské strany.

Lyžařská střediska by měla podle Berseta zůstat nadále otevřená. "Lyžování zůstává povolené," zdůraznil ministr. Podle něj se ale nepodařilo dojednat se sousedními zeměmi společná pravidla pro přeshraniční horská centra, a podmínky se tak budou na obou stranách hranice lišit.

Ministr Berset dnes zároveň upozornil, že by chystané zpřísnění opatření nemuselo být do konce roku poslední. Pokud se situace ještě zhorší, přijme vláda další restrikce k 18. prosinci. Zavřít by se tehdy mohly všechny restaurace a obchody a na řadu by tehdy mohlo přijít i zavření lyžařských svahů.

Některé země včetně Francie, Německa či Itálie v posledních týdnech žádaly, aby se evropská lyžařská střediska přes Vánoce a Nový rok uzavřela, a zabránilo se tak šíření koronaviru. Švýcarsko je stejně jako Rakousko nevyslyšelo. Rakouská vláda nicméně nechala uzavřené hotely a restaurace a zavedla desetidenní karanténu pro lidi přijíždějící z rizikových oblastí. Prakticky tak umožní od 24. prosince vyjet na svah jen lidem z okolí horských středisek.

Na lyže do Švýcarska by teoreticky mohli vyrazit také Češi. Od pondělí 14. prosince totiž Česko zmizí po třech měsících ze švýcarského karanténního seznamu. Místo něj se na něm objeví například Polsko či Maďarsko. Česko ovšem považuje nadále Švýcarsko za rizikovou zemi. Cestující z těchto zemí, kteří v ní strávili více než 24 hodin, musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a po příjezdu absolvovat PCR test nebo nastoupit do karantény.

Nizozemsko prodlouží omezení do půli ledna, včetně restaurací

V Nizozemsku prudce stoupl týdenní počet nových případů nákazy koronavirem, poprvé od října. Premiér Mark Rutte proto dnes oznámil, že stávající omezení budou platit i přes svátky. Restaurace a bary tak neotevřou dříve než 15. ledna, píší agentury. Od začátku epidemie v Nizozemsku zemřelo 9857 osob s covidem-19, z toho 338 za poslední týden.

"Opravdu to nevypadá dobře - ani s mírou nákazy, ani v nemocnicích. (...) Nevylučuji, že budu mít další projev ještě před Vánoci a oznámím přísnější opatření," řekl premiér Rutte v televizním vystoupení citovaném agenturou Reuters.

Za poslední týden eviduje Národní institut veřejného zdraví (RIVM) 43.103 případů nákazy koronavirem SARS-CoV2, o 27 procent více než v předcházejícím týdnu. V Nizozemsku, kde žije přibližně 17 milionu lidí, se sice více testovalo, ale stoupl také podíl pozitivních testů, stejně tak počet nově hospitalizovaných. Úmrtí s covidem Nizozemsko za poslední týden zaznamenalo 338, o týden dříve to bylo 406. RIVM nejnovější čísla označil za "znepokojivá".

V Nizozemsku kvůli šíření koronaviru platí od poloviny října řada opatření, zavřeny jsou například bary, restaurace a kavárny, konat se nebudou vánoční trhy, alkohol se smí prodávat do 20:00 hodin, lidé smějí doma přijímat jen tři návštěvníky a venku se smějí sejít maximálně čtyři osoby. Úřady také nadále doporučují, aby lidé, pokud to není nezbytně nutné, nejezdili do zahraničí. Školy zůstaly po celou dobu otevřené. Nošení roušek je povinné teprve od 1. prosince, předtím je vláda odmítala.

Rutteho vláda dnes rozhodla, že omezení počtu osob při setkáních a uzavření restaurací a barů bude v platnosti nejméně do 15. ledna, píše Reuters.

Některá média si vyložila souběh uzavřených restaurací a nárůstu počtu nových případů jako důkaz, že nákaza se šíří jinde, než v barech. RIVM ale odmítá, že by měla jakékoliv údaje, které by hovořily ve prospěch znovuotevření stravovacích zařízení.