Tady Valentino Rossi! Slavný závodník volal fanynce, která ve 102 letech porazila covid-19

Po třech týdnech hospitalizace v janovské nemocnici San Martino byla Italica Grondonaová propuštěna do domácího ošetřování, a když se o ni zajímala média, její vnuk prozradil, že je velkou fanynkou motocyklové superstar Valentina Rossiho a jejím přáním je ho poznat. Devítinásobný mistr světa, věrný své dlouholeté přezdívce "Doktor", jí touhu splnil a telefonicky se s ní spojil, aby jí pogratuloval.

"Tady Valentino Rossi. Ano, ten pilot. Jsem to já, přísahám," tlumočil server tg24.sky.it průběh rozhovoru. "Paní Italico, chtěl jsem vám poblahopřát. Jste mnohem silnější než já. Skutečná bojovnice. Mít vaši energii, pokračoval bych ještě dvacet let," řekl jednačtyřicetiletý jezdec a pozval stařenku na některý ze závodů, hned jak současná situace ve světě jeho konání umožní.

Paní Italica se rozplývala štěstím. "Moc jsem si přála ho poznat. A on, on osobně, mi zavolal. Bylo to laskavé, jsem nadšená," citoval oddanou fanynku server oasport.it.

Její příběh v Itálii dodal těžce zkoušenému obyvatelstvu pozitivní energii. Země je evropským epicentrem nákazy koronaviru. Počet případů onemocnění přesáhl 120.000, přes 15.000 lidí zemřelo. Nejohroženější skupinou jsou lidé ve vysokém věku.