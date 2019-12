Taktika vyšla: Johnson vypálil labouristům rybník. Překvapení v Severním Irsku

V obvodu Wrexham, kde vyhrávali labouristé od 30. let minulého století, nyní zvítězili konzervativci. Labouristé také přišli o obvod Leigh, kde neprohráli od 20. let, obvod Workington, kde vítězili od 70. let a Blyth Valley, kde doposud nikdy nebyl zvolen konzervativní poslanec, uvedl zpravodaj BBC Nick Eardley.

Podle prvních odhadů po uzavření volebních místností vládní konzervativci získali 368 mandátů.K absolutní většině jim v 650členné sněmovně stačilo 326 křesel. Labouristé naproti tomu podle odhadů získali jen 191 mandátů.

Do parlamentu se dostali také Liberální demokraté se 13, Skotská národní strana (SNP) s 55 a zelení s jedním poslancem. Strana pro brexit podle odhadu žádný mandát nezískala. Do parlamentu se dostalo také několik dalších menších uskupení včetně severoirských stran.

Severní Irsko poprvé zvolilo více separatistů než unionistů

Zástupce lídryně probritské severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Nigel Dodds navíc přišel o mandát ve svém obvodu v Belfastu.

Severním Irsko má v britské Dolní sněmovně 18 křesel. Dosud deset z nich ovládala DUP, která ale nyní o dva mandáty přišla. Severoirská strana Sinn Féin, která dlouhodobě usiluje o spojení regionu s Irskou republikou, si udržela stávajících sedm mandátů, dva další ale získala proirská Sociálnědemokratická a labouristická strana (SDLP).

Sinn Féin MP for West Tyrone @OrfhlaithBegley has thanked the people of her constituency who have came out in their thousands to vote for Sinn Féin.



"We fought a strong and positive campaign and I look forward to continuing my work representing the people of West Tyrone." #GE19 pic.twitter.com/SrpRys3Uzj